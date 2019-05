Mimmo Lucano a La Sapienza scortato dagli studenti: "Siamo l’onda rossa contro quella nera, sono uno del popolo"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Mimmo Lucano uno di noi". Con questa frase centinaia di studenti del primo Ateneo di Roma ha accolto l’arrivo dell’ex sindaco di Riace a piazza Aldo Moro. Quella stessa piazza che i fascisti di Forza Nuova volevano occupare per protestare contro la sua presenza a La Sapienza e che, dopo il “no” della questura, si sono presi gli universitari con l’idea di scortare Lucano fin dentro l’aula della facoltà di Lettere e Filosofia.



"Sono emozionato - dice Lucano alla folla che lo ringrazia e continua a fare il suo nome -, sono uno di voi, sono solo un uomo che aveva un sogno. Quello di paese che vive in ugualianza e democrazia”.



Pochi minuti prima del suo arrivo, le proteste dei manifestanti nei confronti delle forze dell’ordine per il timore che i militanti di Forza Nuova potessero avvicinarsi a piazzale Aldo Moro: “Li avete fatti muovere - dicono -, dopo i fatti di Casal Bruciato gli permettete ancora di fare queste manifestazioni".



Dopo il suo discorso agli studenti fuori dall’ateneo, Lucano entra a La Sapienza scortato da centinaia di studenti: "Sono importanti, sono il futuro", dice.