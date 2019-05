Mille Miglia a Roma, strade chiuse e bus deviati: tutte le informazioni

Rievocazione della Mille Miglia arriva a Roma. Il cuore dell'approdo romano sarà via Veneto. Giovedì 16 maggio l'arrivo. Le 430 auto d'epoca e le 130 autovetture Ferrari e Mercedes entreranno a Roma dalla Salaria. Percorreranno viale Liegi,viale Rossini, via Ulisse Aldrovanti, viale Fiorello La Guardia, viale San Paolo del Brasile, via Veneto, piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, viale Terme di Caracalla, via Cristoforo Colombo, viale del Pattinaggio e il viadotto della Magliana, sino allo Sheraton.

A via Veneto sono previste la sfilata e poi l'esposizione di alcune vetture.



Da via Veneto, torneranno a Villa Borghese percorrendo via del Tritone, via di San Claudio, via del Corso, piazza Venezia, via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, corso Vittorio, i lungotevere degli Altoviti, Tor di Nona, Marzio e in Augusta, via Ferdinando di Savoia, via Luisa di Savoia, piazzale Flaminio e il Muro Torto.



Le chiusure

Tra allestimenti, evento vero e proprio e smontaggio delle strutture, sono previste chiusure tra le 7 di martedì e le 12 di sabato. In particolare, via Veneto sarà chiusa, dalle 7 di martedì alle 14 di giovedì e poi ancora da venerdì e sino a sabato a mezzogiorno, nel tratto tra Porta Pinciana e via Boncompagni solo in direzione piazza Barberini. Tra le 14 e la mezzanotte di giovedì, la chiusura Porta Pinciana-via Boncompagni sarà in entrambi i sensi di marcia.

Bus deviati in via Veneto a Roma

Deviazione per le linee di bus 52, 53, 61, 160, 590, MA10 e n1. La MA10 è la navetta bus di supporto Termini-via Veneto-Barberini-piazzale Flaminio, attiva per la chiusura delle stazioni metro Repubblica e Barberini. Sempre tra le 14 e la mezzanotte di giovedì, saranno chiuse le strade di accesso a Villa Borghese e le linee 89, 490 e 495 saranno deviate su viale del Muro Torto.