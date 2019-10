Mike Pompeo a Roma, dal centro ai Parioli: cambia la viabilità per la visita del Segretario Usa

Mike Pompeo è a Roma. Atterrato oggi a Ciampino, il segretario di Stato Usa sarà nella Capitale fino a venerdì. Con lui la consorte e il suo staff saranno impegnati in una serie di visite istituzionali e private. La Questura di Roma ha quindi predisposto un piano di misure speciali anche per la mobilità con le chiusure, da oggi, di parte di via del Corso per la rimozione temporanea dei cassonetti Ama.

Nella zona dei Parioli, nell'area di Villa Taverna, sino a cessate esigenze di venerdì, è previsto il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli eventualmente presenti, su: viale Gioacchino Rossini, tra via Saverio Mercadante a via Giovanni Paisiello; via Ulisse Aldovrandi, tra viale Rossini e via delle Tre Madonne; via delle Tre Madonne; via Antonio Bertoloni, sul lato di Villa Taverna, tra il civico 1/E e viale Gioacchino Rossini; via Saverio Mercadante, tra viale Rossini e largo Spinelli; via Pinciana, tra via Sgambati e piazzale del Brasile; sempre in via Pinciana, lato di Villa Borghese; via Gerolamo Frescobaldi; via Pietro Raimondi, lato destro, da via Pergolesi a via Frescobaldi; via Giovanni Battista Pergolesi, lato destro, da via Mercadante a via Raimondi; via Paisiello, tra via Carissimi e viale Rossini; largo Asioli. Su viale Rossini possibili anche chiusure al traffico. Il provvedimento non sarà comunque in vigore per i veicoli con targa diplomatica e mezzi delle Forze della Polizia.

Alle 16, sempre del primo ottobre, il Segretario si recherà al Quirinale in visita dal Presidente della Repubblica (sgombero dei veicoli in via Ventiquattro Maggio). Successivamente, alle 16,45, si svolgerà l’incontro con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Già molte ore prima scatterà la rimozione dei veicoli eventualmente in sosta su via del Corso (da piazza Venezia a largo Chigi), piazza e via del Parlamento. Possibili, inoltre, temporanee chiusure.

Gli incontri di Pompeo proseguiranno poi il 2 ottobre e interesseranno l'area di Villa Madama (sgombero dei veicoli eventualmente presenti tra via Durazzo, via Novaro e via Gomenizza), dell'ambasciata Usa (divieti di sosta su via Sallustiana) e della residenza dell'ambasciatore Usa presso la Santa Sede (allontanamento dei veicoli in sosta, anche con rimozione, su via Giacomo Medici, via Pietro Roselli e via Emilio Morosini). Nella residenza dell'ambasciatore americano un appuntamento è in programma anche per il 3.

Sempre il 2, il Segretario di Stato Usa sarà anche in visita al Colosseo. Possibili anche in questo caso temporanee chiusure al traffico nell'area.

Pompeo sarà anche in Vaticano, con i conseguenti provvedimenti di viabilità e sosta. Il 2 incontrerà il Segretario di Stato, Pietro Parolin; giovedì 3 ottobre il Santo Padre.