Animali, tornano i 'Microchip days': due mesi di interventi gratis

Da oggi e fino al 30 novembre i possessori di animali d'affezione potranno approfittare del terzo appuntamento con i Microchip Days. Due mesi di tempo, informa il Comune di Roma in una nota, per tutelare i propri amici a quattro zampe fissando un appuntamento per inserire gratuitamente il microchip che ne rende possibile l'identificazione ed effettuare la contestuale iscrizione anagrafica.

Questo è il terzo appuntamento della Campagna di Roma Capitale contro il randagismo "Un amico non si abbandona", a cura dell'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e del Dipartimento Tutela Ambientale. Gli interventi possono essere effettuati, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, e il sabato dalle ore 9 alle 12, presso la Clinica veterinaria Pievaroli in via Giovanni Gastaldi 14, zona Mostacciano.

"Microchippare i propri amici animali, ossia renderli riconducibili al legittimo proprietario, è un obbligo di legge ma anche un'azione efficace contro il randagismo poiché consente una pronta riconsegna in caso di smarrimento" dichiara l'assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari.