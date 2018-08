Al via i Microchip Days: quattro giorni di interventi gratuiti al canile comunale

Prende il via oggi 7 agosto Microchip Days, un evento che prosegue la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale “Un amico non si abbandona” che quest’anno ha avuto come testimonial d’eccezione Michele Zarrillo. Da oggi fino a venerdì 10 agosto ci si potrà recare presso il canile rifugio Muratella o presso l’ambulatorio dell’associazione Asta per effettuare gratuitamente la microchippatura del proprio animale d’affezione.

Microchips Day

“L’iniziativa dell’assessorato alla Sostenibilità ambientale in collaborazione con il Dipartimento Ambiente vuole offrire a tutti i cittadini la possibilità di mettersi in regola con quanto disposto dalla vigente normativa ed allo stesso tempo ha come obiettivo la salvaguardia degli amici a quattro zampe”, dichiara l’assessora alla Sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari. L’inserimento del chip costituisce un importante deterrente al fenomeno del randagismo consentendo l’identificazione immediata di cani e gatti che contestualmente all’applicazione del dispositivo vengono iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione.

Microchip al canile della Muratella

Il servizio è disponibile presso il canile comunale di Muratella in via della Magliana 856/h nelle mattine di oggi, giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e nel pomeriggio di mercoledì dalle 14.00 alle 16.00. L’associazione Asta, inoltre, mette a disposizione l’ambulatorio di via Sante Bargellini 18, nel Municipio IV, da oggi a venerdì 10 agosto, dalle 16.00 alle 20.00.