Mobilità, un anno fa i romani acclamavano Metrovia: oggi il Campidoglio sembra averlo dimenticato

Sul sito dedicato al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Metrovia è stato il progetto più apprezzato. Sono state infatti 881 le persone, iscritte sul portale di Roma Capitale, che hanno accordato la preferenza all'intuizione dell'architetto Arsena. L'idea di fondo è infatti suggestiva: per moltiplicare le linee metropolitane della Capitale, viene infatti suggerito di creare qualche nodo di scambio e di sfruttare al massimo i binari ferroviari.

Le preferenze dei romani e quelle del Campidoglio

Il progetto, sparito dalla prima posizione del PUMS in maniera del tutto arbitraria, ha continuato a riscuotere successo. E' infatti stato ripetutamente migliorato, seguendo le indicazioni arrivate dai massimi esperti di mobilità che sono presenti in città: gli utenti del trasporto pubblico. Ciò nonostante, anche a dispetto di un ravvedimento del Campidoglio che è tornato a collocare Metrovia in cima alla classifica del Piano, chi ne è stato l'ideatore lamenta uno scarso interesse da parte delle istituzioni cittadine.

Il progetto e la miopia istituzionale

"Con Metrovia abbiamo offerto la visione che mancava. Abbiamo messo in piedi un sistema di trasporto possibile, trasformando l’esistente, riutilizzando quello che c’è" ricorda l'architetto Paolo Arsena. Eppure " da una giunta che si è proposta per il cambiamento, e che vorrebbe basare sul riuso, sulla sostenibilità ambientale, sul 'meno costi e più benefici' la propria cifra politica, ci saremmo aspettati, da subito, curiosità, attenzione e– aggiunge il papà della Metrovia – una capacità di visione".

Un anno buttato al vento

Aspettative frustrate. L'idea progettuale è rimasta confinata al web e per ora il Campidoglio, che a dicembre ha passato in rassegna le 10 migliori proposte emerse dal PUMS, non l'ha inserita tra le priorità. Nel frattempo, dalla chiusura delle votazione online, sono trascorsi quasi 12 mesi. " Un anno intero è stato buttato al vento, tra boicottaggi veri o presunti nei nostri confronti, sollecitazioni inascoltate, inviti declinati (la presentazione di Metrovia al MacroAsilo), richieste di incontro accolte solo parzialmente e con molto ritardo" accusa Arsena che non nasconde la propria amarezza. "All'indomani della vittoria elettorale Virginia Raggi diceva che il vento stava cambiando. A me sembra che soffi sempre la stessa aria".