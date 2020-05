Fase 2, gli orari di metro e bus dal 4 maggio: tutte le informazioni

Distanziamento sociale, mascherine obbligatorie, bus a capienza dimezzata. Parte oggi la fase 2 del trasporto romano. La convivenza forzata con il coronavirus passa prima di tutto dai mezzi pubblici, dove si cerca di conquistare una nuova normalità, con i primi test già avviati nei giorni scorsi tra adesivi sui sedili vietati, gel igienizzanti nelle stazioni, percorsi a senso unico nelle metropolitane.

Ricordiamo alcune regole imposte per viaggiare in sicurezza: l'obbligo della mascherina, sia in metro che in bus, la salita e la discesa dalla porta centrale o posteriore, non da quella dell'autista, per quanto riguarda i mezzi di superficie, e il divieto di occupare i posti contrassegnati dagli appositi adesivi.

Sempre da oggi, lunedì 4 maggio, tornano gli orari ordinari per il Tpl. Metro, ferrovie, bus, tram. Li pubblichiamo di seguito.

Metropolitane

Metro A: normale servizio dalle 5:30 alle 23:30

Metro B: normale servizio dalle 5:30 alle 21:00, poi il servizio resta attivo solo sulla tratta Castro Pretorio-Rebibbia/Jonio. Nella tratta Laurentina-Castro Pretorio, interrotta per i lavori al futuro nodo con la linea C a Colosseo, vengono attivati bus navetta le cui ultime corse da Laurentina vengono prolungate ai capolinea di Rebibbia e Jonio.

Metro C: normale servizio dalle 5:30 alle 21:00, poi il servizio resta attivo solo sulla tratta Malatesta-Monte Compatri/Pantano. Nella tratta San Giovanni-Malatesta, interrotta per le attività propedeutiche all'attivazione del tronchino di via Sannio, vengono attivati bus navetta le cui ultime corse vengono prolungate al capolinea di Monte Compatri/Pantano.

Ferrovie regionali

Roma-Lido: nei feriali, prima/ultima corsa da Piramide alle 5.30 e 23.30, da Colombo alle 5.15 e 23.30. Servizio potenziato in alcune fasce orarie con frequenza fino ai 7/8 minuti. Nei giorni festivi prime/ultime corse alle 5.30-23.30, con frequenza a 15/30 minuti. Il nuovo orario in vigore dal 4 maggio è disponibile qui e qui.

Roma-Civitacastellana-Viterbo:

tratta urbana: prima/ultima corsa da Flaminio ore 5.25-22.40 (nei festivi 5.55-22.10), da Montebello ore 5.55-23.10 (nei festivi 6.18-22.38). Servizio potenziato in alcune fasce orarie con frequenza a 10 minuti.

tratta extraurbana: nei feriali sono previste 31 corse (nei festivi 18), sia treni che bus integrativi del servizio ferroviario. Il nuovo orario in vigore dal 4 maggio è disponibile al qui.

Laziali-Centocelle: prima/ultima partenza da Centocelle ore 5.07-22.30 (nei festivi 5.03-22.23), da Laziali ore 5.30-22.53 (nei festivi 5.30-22.50). La frequenza nella fascia di punta è di 6/7 minuti.

Bus, filobus e tram

Sulla rete Atac, le linee dal 4 maggio che effettueranno le ultime corse alle ore 23.30, saranno le linee tranviarie, le linee Express e le principali linee di Centro e periferia. Il resto della rete di superficie terminerà il servizio alle ore 21.00 e sarà gradualmente riattivato nella settimana dal 4 all'11 maggio.

Elenco linee che prolungano l'orario: 01-05-058-2-3-5-8-14-19-20-30-49-60-62-63-73-80-85-86-87-88-90-105-128-163-170

-200-201-301-309-336-337-

341-409-446-451490-507-508-544-551-556-705-708-709-714-719-766-780-881-904-913-916-980.

Viene ripristinato l'orario serale sulla rete RomaTPL (linee 08-011-013-013D-017-018-022-023-024-025-027-028-030-031-032-033-035-036-037-039-040-040F-041-041F-042-048-049-051-053-054-055-056-057-059-066-074-078-081-086-088-088F-135-146-213-

218-226-235-314-339-340-343-349-404

-437-441-444-445-447-502-503-505-541-543-546-548-552-

555-557-657-660-663-665-701-702-710-711-721-763-764-771-777-778-787-

789-808-889-892-907-908-912-982-985-992-993-998-999); in considerazione del fatto che alcune linee, tornando al normale orario terminano, comunque, prima delle ore 23.30, consultate l'orario di ciascun collegamento per avere maggiori informazioni.

Resta sospeso il servizio dei bus notturni, le linee bus cimiteriali (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C11-C13-C19); le linee 20L e 230 e le linee del litorale 07, 062, 068.

Atac fa inoltre sapere che "per garantire maggiore offerta di posti, nelle ore di punta e di maggior affluenza, il servizio sulla rete di superficie Atac viene intensificato con corse e bus aggiuntivi sulle direttrici principali tra centro città e periferia e viceversa. Il servizio viene costantemente monitorato per attivare eventuali corse straordinarie."

Biglietterie

Le biglietterie sono aperte nei giorni feriali con orario 07.00-19.00 e chiuse nei festivi. Riaprono le biglietterie delle stazioni Lepanto ed Eur Fermi. Restano chiuse le biglietterie delle stazioni Spagna, Ottaviano, Eur Magliana.

Parcheggi, sosta e Ztl

Dal 4 maggio 2020 tornano a pagamento le strisce blu nelle strade della città e, per chi non ha un abbonamento Metrebus, i parcheggi di interscambio. I parcheggi di interscambio sono aperti con orario 05.15-00.30.

Le zone a traffico limitato Trastevere, tridente e Centro Storico restano non attive.