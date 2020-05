Metro B e C, lavori per il nodo di scambio al Colosseo: chiusure dalle ore 21

Continuano i lavori di realizzazione dell'interscambio tra le linee B e C della metropolitana nel nodo Colosseo-Fori imperiali e il cantiere per il prolungamento della metro C San Giovanni-Amba Aradam Ipponio-Colosseo. Per fare spazio ai cantieri viene riprogrammato il servizio delle linee B e C della metropolitana con alcune chiusure dalle 21 in poi.

Sino al 6 agosto la tratta Castro Pretorio-Laurentina della Metro B viene sospesa, dalle ore 21, e sostituita dalla linea di bus navetta MB. Servizio regolare Castro Pretorio-Rebibbia/Ionio.

Nei fine settimana del: 9/10 maggio; 23/24 maggio; 6/7 giugno; 27/28 giugno; 25/26 luglio, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta per l´intera giornata e i treni sostituiti sempre dalla linea bus MB che segue lo stesso orario della linea B della metropolitana.

Per quanto riguarda la Metro C fino al 12 luglio, dalle ore 21, la tratta San Giovanni-Malatesta viene sospesa e sostituita dalla linea di bus MC2. Servizio regolare tra Malatesta e Pantano.