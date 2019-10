Metro B chiusa, cambiano gli orari per i week end di ottobre

Cambiano gli orari sulla Metro B che dal 9 settembre scorso viaggia con un servizio riprogrammato per consentire lo svolgimento dei lavori che porteranno alla realizzazione dell'interscambio tra le linee B e C della metropolitana, nel nodo Colosseo-Fori imperiali.

Nei prossimi fine settimana del 12 e 13 ottobre e del 26 e 27 ottobre, la chiusura della tratta Castro Pretorio-Laurentina non sarà per tutto il giorno, come previsto in precedenza.

I treni viaggeranno fino alle 21, da quel momento e sino alla fine del servizio sarà a attiva la navetta bus MB come accade in tutti i giorni della settimana.

L'ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà quindi alle ore 21, ora in cui partono gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. A partire dalle 21 sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio, resterà invece regolare.

#info #atac -lavori di realizzazione nodo di interscambio metro B/C Colosseo - aggiornamento - nei fine settimana 12-13 e 26-27 ottobre, chiusura tratta metro B Castro Pretorio-Laurentina non sarà intera giornata ma solo a partire dalle ore 21.00, come resto della settimana #Roma — infoatac (@InfoAtac) October 9, 2019