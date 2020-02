Metro B chiusa alle 21, stop dal 2 marzo al 6 agosto: parte la seconda fase dei lavori

Sarà una primavera ed una estate 2020 di passione per gli utenti della Metro B. La tratta Castro Petrorio - Laurentina, in entrambi i sensi di marcia, dal 2 marzo al 6 marzo non sarà attiva dalle 21 in poi. La chiusura serale anticipata sarà propedeutica alla realizzazione della nuova stazione Fori Imperiali della Metro C.

Metro B chiusa dalle 21: date e orari

Atac, come successe per la prima fase dei lavori, attiverà quindi, dalle 21 alle 23 (venerdì e sabato fino alle 1:30), i bus navetta sostituivi MB. Il servizio sostitutivo dei bus segue lo stesso orario della linea B della metropolitana. La tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Jonio resterà regolare.

Metro B: chiusa i week end da marzo a luglio

Non solo. Nei fine settimana, da marzo a luglio, la tratta Castro Pretorio - Laurentina sarà chiusa per le intere giornate di sabato e domenica con le navette bus MB attive dalle 5:30 di sabato fino alle 01:30, e la domenica dalle 5:30 alle 23:30. I week end di stop, quindi, saranno il 14/15 e il 21/22 marzo; il 18/19 aprile; il 2/3, il 9/10 e il 23/24 maggio; il 6/7 e il 27/28 giugno; il 25/26 luglio.

Il 4 e 5 aprile, il 1 maggio, dall'11 al 21 giugno, e il 4, 5, 11, 12, 18 e 19 luglio, il servizio della linea B sarà regolare sull'intera tratta Laurentina - Rebibbia/Jonio.

Notizie utili per chi si sposta lungo il percorso della metro B

I dettagli delle fermate dei bus sostitutivi sono sul sito di Atac. Possono essere raggiunte anche seguendo le indicazioni dei calpestabili stradali che guidano, passo passo, dalla stazione alla fermata del bus.

Come per la prima parte dei lavori, nei giorni festivi, per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, il servizio dei bus sostitutivi segue percorsi alternativi.



Oltre alla navetta MB, sono numerose le opzioni, fa sapere Atac, per chi normalmente utilizza la metro B. La tratta Laurentina-Eur Magliana è servita anche dalla linea bus 31 mentre la tratta Eur Fermi-Eur Magliana anche dalle linee 771 e 780. Poi, dall' Eur, si può raggiungere direttamente Termini o il Centro con le linee 714 e 30.



Le stazioni Piramide, San Paolo ed Eur Magliana continueranno ad essere servite dalla ferrovia regionale Roma-Lido, mentre la tratta Piramide-Castro Pretorio è servita anche dalla linea 75 che effettua capolinea in piazza Indipendenza.



Per raggiungere direttamente la metro A senza passare da Termini si può utilizzare anche il tram 3 da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per le stazioni Manzoni e San Giovanni. La linea tram 3 può essere utilizzata anche da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per raggiungere la stazione metro B Policlinico da dove è attiva la metro B. Tra Piramide e Tiburtina, con lo stesso biglietto valido in metro possono essere utilizzati i treni delle ferrovie regionali FL.