Metro B chiusa alle 21 fino a dicembre: bus navette sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina

Da oggi, lunedì 9 settembre, fino al 7 dicembre prossimo: la Metro B chiuderà alle 21 nella tratta Castro Pretorio-Laurentina. Il servizio sarà riprogrammato per la realizzazione dell'interscambio tra le linee B e C della metropolitana nel nodo Colosseo-Fori imperiali. Si tratta di variazioni del servizio indispensabili per la prosecuzione dei lavori della tratta San Giovanni-Fori Imperiali della linea C. Lavori al termine dei quali sarà possibile disporre del primo nodo di scambio tra le linee metro B e C.

La riprogrammazione del servizio della linea B del metrò è organizzata in tre fasi. La seconda scatterà a febbraio del 2020 e la terza a giugno 2021. Per ridurre al minimo i disagi all´utenza, nella prima fase, il servizio della metro B sarà riprogrammato esclusivamente nelle ore serali e in cinque fine settimana dei mesi di settembre e di ottobre.

I lavori sulla Metro B: le chiusure e gli orari

1. Dal 9 settembre al 7 dicembre, tutti i giorni, l´ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21,00 ora in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. A partire dalle 21,00 sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB. Il servizio nelle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare.

2. Nei fine settimana 21-22, 28-29 settembre e 5-6, 12-13, 26-27 ottobre, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta per l'intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB.

Nelle fasce orarie e nelle giornate in cui si svolgono i lavori, non cambia il servizio sulle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio. Resterà regolare con orario invariato: dalla domenica al giovedì 5.30-23.30; venerdì e sabato, prime corse alle 5.30 del mattino e ultime all'1.30 di notte.

Metro B chiusa dalle 21: tutte le informazioni

- Il servizio sostitutivo dei bus segue lo stesso orario della linea B della metropolitana. Dalla domenica al giovedì prima e ultima corsa alle ore 5.30 e alle ore 23.30. Al venerdì e al sabato prima e ultima corsa sono rispettivamente alle 5.30 del mattino e all'1.30 di notte. Le ultime corse della linea sostitutiva MB che giungono al capolinea di Castro Pretorio dopo le 23.30 proseguono lungo il resto del percorso della metro B sino a Rebibbia e a Ionio.

- Nei giorni festivi, per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, il servizio sostitutivo segue percorso alternativi.

- Oltre al servizio sostitutivo sono numerose le alternative per chi normalmente utilizza la metro B.

- La tratta Laurentina-Eur Magliana è servita anche dalla linea bus 31 mentre la tratta Eur Fermi-Eur Magliana anche dalle linee 771 e 780.

Dall' Eur, inoltre si può raggiungere direttamente Termini o il Centro con le linee 714 e 30.

- Le stazioni Piramide, San Paolo ed Eur Magliana continueranno ad essere servite dalla ferrovia regionale Roma-Lido.

- La tratta Piramide-Castro Pretorio è servita anche dalla linea 75 che effettua capolinea in piazza Indipendenza.

- Per raggiungere direttamente la metro A senza passare da Termini si può utilizzare anche il tram 3 da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per le stazioni Manzoni e San Giovanni.

- La linea tram 3 può essere utilizzata anche da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per raggiungere la stazione metro B Policlinico da dove è attiva la metro B.

- Tra Piramide e Tiburtina, con lo stesso biglietto valido in metro possono essere utilizzati i treni delle ferrovie regionali FL.