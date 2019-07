Metro A dimezzata ad agosto: da domenica partono le chiusure per lavori

Agosto per chi usa la metro A per muoversi sarà un mese complicato. Entrano infatti nel vivo i lavori di manutenzione della linea A della metropolitana. Iniziati a fine agosto con chiusure parziali e solo nei week end, i lavori prevedono ora una fase più intensa, che rende necessaria lo stop di alcune tratte. Il mese di agosto sarà di fatto spezzato in tre fasi.

Dal 4 al 13 agosto

Si comincia domenica prossima, 4 agosto. La circolazione sarà interrotta nel parte sud della linea, nella tratta tra Termini e Anagnina. Servizio regolare invece tra Termini e Battistini. In strada, per alleviare i disagi, bus sostitutivi. Questa prima fase si concluderà il 13 agosto.

Dal 14 al 19 agosto

Dal 14 agosto i disagi si spostano sulla parte centrale della linea. La circolazione sarà infatti interrotta tra le stazioni di Ottaviano e San Giovanni. La linea A resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano e San Giovanni-Anagnina. Anche in questo caso previsto un servizio di bus sostitutivi

Dal 20 al 25 agosto

Dal 20 agosto invece toccherà alla parte nord della linea A vivere dei disagi. Stop da Termini e Battistini, con servizio regolare invece tra Termini e Anagnina. Anche in questo caso previsto un servizio di bus sostitutivi.

Dal 26 agosto il servizio sulla metro A riprenderà regolarmente sull'intera linea secondo la programmazione consueta. I lavori, attesi da anni, riguardano la messa in sicurezza dei deviatoi che verranno sostituiti.