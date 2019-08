Metro A chiusa ad agosto, terza fase dei lavori: niente treni tra Termini e Battistini

Metro A dimezzata, via alla fase 3, la più impattante. Da martedì 20 agosto infatti, e per tutto il resto della settimana (fino al 25 agosto, ndr), tra Termini e Battistini le stazioni della metro saranno chiuse per lavori di manutenzione. Perché la più impattante? Resteranno chiuse tutte le stazioni del centro e a nord ovest di Roma, zone popolose e con molti uffici, pubblici e privati. Rispetto alla settimana di ferragosto inoltre la città si annuncia un po' più piena, con la riapertura di molte aziende. Tagliati fuori dai collegamenti inoltre i cittadini di un intero quadrante di città che avranno come unica alternativa quella dei bus sostitutivi.

In strada quindi le navette della linea denominata MA6.

Dal 26 agosto il servizio sulla metro A riprenderà regolarmente sull'intera linea secondo la programmazione consueta. I lavori, attesi da anni, riguardano la messa in sicurezza dei deviatoi che verranno sostituiti.

Ecco dove si trovano i bus sostitutivi alle varie fermate della linea A.

FERMATE LINEA BUS MA6 TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA STAZIONE FERMATE BUS DIREZIONE BATTISTINI FERMATE BUS DIREZIONE TERMINI TERMINI piazzale stazione - area capolinea Atac altezza via Cavour REPUBBLICA viale Luigi Einaudi altezza piazza della Repubblica - fermata 70031 Repubblica MA via Nazionale angolo via Torino fermata 70032 Nazionale/Torino Via Vittorio Emanuele Orlando altezza piazza della Repubblica - fermata 75892 Repubblica MA BARBERINI Via Veneto angolo piazza Barberini - fermata 70886 Barberini MA Via Barberini in prossimità accesso stazione - fermata 73889 Barberini MA SPAGNA Viale San Paolo del Brasile - fermata 71321 San Paolo del Brasile Viale San Paolo del Brasile - fermata 70854 San Paolo del Brasile FLAMINIO Piazzale Flaminio fronte capolinea tram - fermata 81152 Piazzale Flaminio fronte capolinea tram - fermata 81151 LEPANTO Viale delle Milizie angolo via Giuseppe Ferrari - fermata 72179 Lepanto MA Viale Giulio Cesare altezza via Ezio - fermata 72847 Giulio Cesare/Ezio OTTAVIANO Viale delle Milizie angolo viale Angelico - fermata 72181 Milizie/Angelico Viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano altezza accesso stazione/via Silla fermata 72805 Giulio Cesare/Ottaviano CIPRO Via Angelo Emo/accesso stazione - fermata 73347 Emo Via Angelo Emo/fronte accesso stazione - fermata 73388 Emo VALLE AURELIA Via Baldo degli Ubaldi altezza accesso stazione - fermata 20103 Emo/Di Bartolo Via Baldo degli Ubaldi angolo via Giacinto De Vecchi Pieralice - fermata 73385 Valle Aurelia BALDO DEGLI UBALDI Via Baldo degli Ubaldi/altezza via Egidio Albornoz - fermata 72414 Baldo degli Ubaldi/Albornoz Via Baldo degli Ubaldi/angolo via Egidio Albornoz - fermata 72413 Baldo degli Ubaldi/Albornoz CORNELIA Circonvallazione Cornelia altezza incrocio con via Boccea - fermata 73079 Cornelia/Bolognini Largo Boccea - fermata 74288 largo Boccea BATTISINI Via Ennio Bonifazi (lato fermata metro) - fermata 72457 Bonifazi/Noris