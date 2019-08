Fast food a Caracalla, parla McDonald's: "Iter che va avanti dal 2015. Ricorreremo al Tar"

Un progetto bloccato sull'onda dell'indignazione popolare e istituzionale. Il McDonald's a Caracalla non s'ha da fare: parola del Ministero per i beni culturali che ha bloccato l'opera dopo il clamore suscitato dalla notizia. La multinazionale americana però non ci sta ed è pronta a portare il caso in tribunale, davanti al Tar. Una presa di posizione importante, dalla quale traspare anche l'amarezza per un iter ormai concluso e che andava avanti ormai da tempo.

Iter che va avanti dal 2015

Spiega McDonald's: "A partire dal 2015, McDonald's, assieme all'attuale proprietà, ha regolarmente svolto tutte le procedure amministrative, ottenendo dagli enti competenti tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari e previsti per la riqualificazione in oggetto. Non possiamo mancare di sottolineare con dispiacere che, giunti al termine di un lungo iter burocratico, ci troviamo - come spesso capita a molti imprenditori italiani, piccoli o grandi - a veder bloccato un investimento che crea occupazione, con un intervento che avviene a procedura conclusa e lavori avviati".

Il ricorso al Tar

"Abbiamo deciso", continua la multinazionale, "di intraprendere un’azione legale presso il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, per salvaguardare un progetto e un investimento che avrebbe comportato la riqualificazione dell’area e la realizzazione di un ristorante, riconvertendo l’edificio già esistente e quindi senza alcuna nuova edificazione".