Grave lutto per Max Biaggi: è morto il papà Pietro, aveva 77 anni. Il padre del sei volte campione del mondo - attualmente testimonial dell'Aprilia e team manager della squadra Max Racing Team in Moto3 - è scomparso a Roma. "Sor Pietro", come simpaticamente era soprannominato, era una figura molto nota nel paddock ed è stato un punto di riferimento per la vita e la carriera del figlio Max, presenza fissa alla gare di motociclismo.

"Battuta sempre pronta, arguta, il romanesco a fare da contraltare al romagnolo diffuso nel motomondiale. Personaggio a modo suo, per nulla integrato, sempre pronto ad un confronto, anche acceso": così lo ricorda l'amico Alberto Porta su SportMediaset.

Aron Canet, pilota del team di Max Biaggi in Moto3, ha voluto omaggiare Pietro ponendo il simbolo del lutto sul serbatoio della moto utilizzata a Le Mans. Così, su Twitter, a Natale scorso, Max Biaggi parlava di suo padre: "Non è difficile diventare padre! Essere un padre: questo è difficile" W.Busch. Buon Natale a te papà mio".

— Max Biaggi (@maxbiaggi) 25 dicembre 2018



Oggi il campione era impegnato in Francia con il motomondiale sulla pista di Le Mans. Biaggi è arrivato questa mattina presto a Roma. Questo il suo messaggio su Instagram: "Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io , non lo sono proprio. Non mi hai aspettato Papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito. Il mio più grande rammarico è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l’ultima volta chissà se riuscirò mai a perdonarmelo........ ma conoscendomi bene lo escluderei. Tu per me ci sei stato sempre e io avrei dovuto essere lì al tuo fianco. Ho una voragine nel cuore. Come vorrei che oggi non fosse oggi. Perdonami. Sei e rimarrai sempre il mio Eroe".