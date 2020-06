La maturità a Roma ai tempi del Coronavirus, tra misure di sicurezza e ansia per la prova

Mascherine, gel disinfettante all’ingresso, colloqui orali suddivisi per commissione della durata di circa 90 minuti e, prima e dopo ogni prova, santificazione totale dell’aula. Al via la maturità, ai tempi del Covid-19, per migliaia di studenti romani che, dopo i mesi di lockdown, possono tornare nella loro scuola per sostenere l’esame. I ragazzi in attesa del proprio turno, raccontano la preparazione a distanza e l’ansia dell’ultima prova d’esame. Con uno sguardo al futuro.