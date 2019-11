Risolve il cubo di Rubik in 5 secondi: il nuovo record è di Mattia Galentino, 14enne romano

E' romano il nuovo campione italiano nella soluzione del cubo di Rubik, lo storico rompicapo creato nel 1974. Si chiama Matteo Galentino è ha solo 14 anni. A Rovigo, dove si sono svolti i campionati 2019, il ragazzo ha vinto contro 200 concorrenti segnando uno straordinario tempo: appena 5 secondi e 63 centesimi, quasi un secondo sotto il record italiano precedente.

Giovanissimo rispetto agli altri campioni in gara, Mattia ha iniziato a gareggiare nel 2017, a 12 anni appena compiuti, e ha vinto, dopo aver già sfiorato l'anno scorso il primo posto, superando concorrenti con molta più esperienza di lui.

Un vero enfant prodige, e non solo per il rompicapo risolto in tempi record. Il giovane romano studia al Liceo Internazionale del Convitto Nazionale di Roma con ottimi voti, suona il violino al Conservatorio Santa Cecilia e fa scherma a livello agonistico. Il cubing, da semplice passatempo, è ormai diventato una vera e propria disciplina agonistica, con tanto di campionati, tifoserie e campioni.