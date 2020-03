Matrimonio ai tempi del Coronavirus, fedi sui guanti e bacio con le mascherine: il “sì” di Gabriele e Annis

Gabriele e Annis oggi sposi, nonostante l’emergenza Coronavirus. “Il nostro è stato sicuramente un matrimonio inedito ma le emozioni sono state comunque forti” – a parlare ai microfoni di RomaToday è Gabriele Benedetti, celebre osteopata romano, che nella sala matrimoni del I Municipio ha sposato la sua bella Annis.

Fedi sui guanti e bacio con mascherine

Una cerimonia particolare, più che ristretta. Davanti all’ufficiale di stato civile solo i due sposi e i testimoni, intorno il deserto: niente genitori, residenti in altro comune e quindi impossibilitati nello spostamento. Nessun amico. E’ il matrimonio ai tempi del Covid-19. Gli articoli del codice civile letti con la mascherina, il “si” pronunciato dietro ai dispositivi di sicurezza: sposi, testimoni e cerimoniere a debita distanza. Il coronavirus cambia anche il giorno dei fiori d’arancio. “Anche il bacio alla sposa l’ho dato con la mascherina, ci siamo scambiati gli anelli con i guanti sulle mani” – racconta Gabriele.

Gabriele Benedetti e Annis sposi

Allo scoppiare dell’epidemia rimandato il ricevimento in grande stile con parenti e amici, posticipato anche il viaggio di nozze. “A dirla tutta – rivela l’osteopata – è saltata anche la mia idea di proposta di matrimonio: volevo farla sulle piste da sci ma lo stop agli spostamenti me lo ha impedito. Poi non c’è più stata occasione, ho atteso indicazioni sulla fine dell’isolamento ma nulla: la proposta di matrimonio ho dovuto farla mentre andavamo a sposarci”.

Coronavirus, il matrimonio in una Roma deserta

E’ una Roma deserta, tanto surreale quanto originale a ripagare in qualche modo la scelta di sposarsi nel pieno della pandemia. “Per andare a sposarci abbiamo fatto una passeggiata da Trastevere a Bocca della Verità, è stato romantico e particolare poter ‘vivere’ Roma così. Da Trasteverino – rivela il dottor Benedetti – un’emozione grandissima l’ho provata a Santa Maria in Trastevere, era tutta per noi. Qualcosa di indescrivibile”.

Per festeggiare con genitori, parenti e amici ci sarà tempo. “Essendo entrambi cattolici replicheremo il rito in chiesa, poi un bel ricevimento come era in programma”. Attende anche il viaggio di nozze, quegli itinerari tra Florida e Canada tanto sognati. La “luna di miele” in isolamento.

