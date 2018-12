La marcia della Comunità di Sant'Egidio per la giornata mondiale della pace

La Comunità di Sant’Egidio celebra la 52esima Giornata Mondiale della Pace. L’appuntamento è fissato per martedì 1 gennaio alle ore 10.30 in largo Giovanni XXIII per dare avvio alla marcia che si pone l’obiettivo di esprimere sostegno al messaggio di Papa Francesco: “La buona politica è al servizio della pace”. I partecipanti giungeranno in piazza San Pietro dove ascolteranno le parole del Pontefice.

È per questo che la Comunità di Sant’Egidio invita “a cominciare il nuovo anno per strada, insieme a chi lavora per un mondo più giusto e umano, in cui sia bandita la guerra e la violenza, e andando incontro ai tanti poveri che attendono, in tutto il mondo, frutti di pace”.

All’iniziativa romana, che si ricollega a quella di più ampio respiro celebrata in tutto il mondo, hanno aderito numerose associazioni e organizzazioni. “Il nostro pensiero andrà ai tanti popoli ancora vittime dei conflitti e del terrorismo, ma anche di politiche corrotte e ingiuste, che non guardano ai bisogni dei più deboli ma solo all’interesse di alcuni” hanno fatto sapere dalla Comunità.

Durante tutte le marce, a partire da quella di Roma, verranno ricordati i nomi di tutti i Paesi ancora coinvolti dai conflitti e dalla violenza nei diversi continenti.