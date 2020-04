Coronavirus, Maratona di Roma in casa: Melania è la prima a correre 42 km indoor

La Maratona di Roma, ai tempi del coronavirus, si corre in casa. Melania Gal-Joo, un ragazza romena, si era allenata, a dicembre si era iscritta e non vedeva l'ora di raggiungere la Capitale per cimentarsi in una delle maratone più belle e suggestive del mondo. Poi il rinvio della corsa al 2021, per il Covid-19, ed un sogno che sembrava infranto.

Come fare dunque a lasciare andare le gambe, a scaricare a terra quella voglia che si chiama 'correre', rispettando le indicazioni socio sanitarie indispensabili per uscire fuori da questa situazione? Melània Gàl Joò non si è persa d'animo e ha corso gli oltre 42 km della Maratona di Roma nel suo appartamento e nel cortile.

"A dicembre ho deciso di correre la prima maratona della mia vita a Roma nel 2020. Purtroppo è stata cancellata a causa del coronavirus, ma questo non poteva impedirmi di correre", ha detto la ragazza postando la foto sui social.