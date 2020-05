Carceri, la denuncia del Garante: "Manifestini intimidatori contro i dirigenti sanitari penitenziari"

"Manifestini intimidatori e offensivi, all’indirizzo dei dirigenti dei servizi sanitari nelle carceri di Roma, di Rebibbia e di Regina Coeli, sono apparsi oggi sulle mura dell’edificio che ospita la sede amministrativa della Asl Rm2". E' la denuncia diramata, con una nota, dal Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasìa. "Si tratta di un’azione inqualificabile che nulla ha a che fare con la tutela dei diritti dei detenuti e la giusta preoccupazione per la possibile diffusione del virus in carcere".

Nel corso delle ultime settimane il Garante si è espresso più volte a favore del ricorso ai domiciliari per far fronte al sovraffollamento delle carceri, italiane e regionali in particolare, necessario a rendere più sicura la gestione di un eventuale contagio di Coronavirus all'interno del carcere. Sul punto hanno più volte protestato anche i detenuti e le loro famiglie. Le immagini con immagini e testi denigratori nei confronti del personale sanitario, secondo quanto apprende Romatoday, sono comparse questa notte. Sul fatto sta indagando la polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Garante però sottolinea: "Bisogna ricordare che, al momento, non si registrano casi di detenuti positivi al Covid19 nelle carceri di Roma e del Lazio, e dunque si tratta di una denuncia infondata e infamante, i cui responsabili spero che siano chiamati a risponderne davanti all’autorità competente. In carcere come fuori gli operatori sanitari stanno facendo il possibile e l’impossibile per prevenire e contrastare la diffusione del virus, e di questo gli va dato merito e riconoscimento, in modo particolare quando, come nei casi in questione, il risultato è pari zero infezioni in corso e zero decessi”.