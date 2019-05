VIDEO | Migliaia di studenti per il Global Strike: “Salviamo il Pianeta, non c’è più tempo”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una corteo colorato, musicale, giovane. Sono gli studenti di Roma che hanno voluto rispondere così all’appello per il Clime Global Strike di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese arrivata nella capitale lo scorso 19 aprile in un piazza del Popolo stracolma. Oggi i numeri sono ben diversi dal precedente sciopero globale che coinvolse anche la Capitale, ma sono comunque migliaia i ragazzi che, con il viso dipinto di verde (il colore del movimento ambientalista) o i cartelli con slogan in difesa del clima, hanno marciato in corteo da piazza della Repubblica a piazza Venezia.

“Noi non ci fidiamo più degli adulti - dicono Riccardo Nanni e Francesca Travaglino di Fridays for future Roma -. Non c'è più tempo e noi non ci fermeremo finchè non capiremo che avranno cambiato rotta, ci restano solo 11 anni e il prezzo della crisi climatica non può essere lasciato a carico delle classi più povere”.