Salvini a Roma: in 40mila in piazza per il leader della Lega. Strade chiuse e bus deviati

Strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 19 ottobre per la manifestazione politica indetta dal leader della Lega Matteo Salvini contro il Governo Conte bis. Il comizio politico si terrà dalle 13:00 alle 19:00 in piazza di Porta San Giovanni. Prevista la partecipazione di circa 40mila persone, che giungeranno nella Capitale con treni speciali e circa 400 pullman (che sosteranno nei pressi della stazione della metro Anagnina).



Come rende noto Muoversi a Roma, saranno attuati divieti di sosta ad ampio raggio in tutta l'area già da diverse ore prima della manifestazione.



Dalle 16 la Questura ha richiesto la chiusura della fermata San Giovanni della metro A



In caso di chiusure nell'area della piazza, saranno deviate le linee di bus 16, 81, 85, 87 e 650. Inoltre, se temporanee limitazioni alla circolazione scatteranno anche su via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice, si aggiungerà la deviazione delle linee 51, 360, 590 e del tram 3.

Per ragioni di sicurezza, dalle 11 sarà sospeso il capolinea bus sempre di piazza di Porta San Giovanni: la linea 792 sarà limitata su via della Ferratella in Laterano (all'altezza dell'attraversamento pedonale). Una modifica di percorso interesserà anche due linee della Roma Tpl, ovvero 218 e 665. La stessa Roma Tpl definirà i dettagli nelle prossime ore.



Più o meno nelle stesse ore, dalle 15 alle 19, in piazza dell’Esquilino, nell’area tra via Cavour e l’Obelisco, si svolgerà una manifestazione “per protestare contro i decreti sicurezza”. E’ prevista la partecipazione di circa 500 persone. Disposto dalla Questura di Roma lo sgombero di tutti i veicoli in sosta (ad eccezione dei veicoli per disabili) in piazza dell’Esquilino e in piazza Santa Maria Maggiore. Sul fronte del trasporto pubblico, saranno possibili temporanee deviazioni per le linee di bus C3, 16, 70, 71, 75, 360, 590, 649 e 714.