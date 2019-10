Madre Vannini è Santa, una vita per gli ammalati: fondó le Figlie di San Camillo

Madre Giuseppina Vannini è Santa. La religiosa fondatrice delle Figlie di San Camillo è stata canonizzata oggi da Papa Francesco. Una vita dedicata agli ammalati quella di Giuditta Adelaide Agata, poi suor Giuseppina Vannini.

Chi è suor Giuseppina Vannini oggi Santa

Nata il 7 luglio 1859 a Roma, rimasta orfana di entrambi i genitori, fu accolta dalle Figlie della Carità. La chiamata di Dio da piccola ma i tanti problemi di salute la tennero lontana dal convento, da quell’ordine che l’aveva cresciuta e nel quale sarebbe voluta entrare. Provvidenziale l’incontro con il camilliano padre Luigi Tezza: fu lui a proporre a madre Giuseppina Vannini la fondazione di un istituto religioso dedito all’assistenza fisica e spirituale degli infermi.



Madre Vannini fondatrice delle Figlie di San Camillo



Il 2 febbraio 1892, nella cappella dove morì San Camillo, nacque così la Congregazione delle Figlie di San Camillo. Giuditta ricevette il nome di suor Giuseppina e tre anni dopo emise i voti perpetui e fu eletta Superiora Generale del nuovo Istituto. Giuseppina Vannini morì a Roma il 23 febbraio 1911.



Madre Giuseppina Vannini fu beatificata nel 1994 da Papa Giovanni Paolo II dopo miracoli e guarigioni straordinarie avvenute tramite la sua intercessione.



Prima la guarigione di una donna affetta da un melanoma; poi il miracolo, così riconosciuto dal Postulatore e dal collegio del Vaticano, utile per la canonizzazione.



Il miracolo di madre Vannini: operaio illeso dopo volo di dieci metri



Nel corso dei lavori di costruzione di una casa di riposo, intitolata proprio a suor Giuseppina Vannini, un operaio precipitò da dieci metri rimanendo tuttavia illeso: senza danni o ferite gravi riscontrate in ospedale.



L’uomo durante il volo urlò “Madre mia, aiutami”. Nel 2018 la consulta medica ha riconosciuto l’inspiegabilità tecnica del caso dell’operaio e nello scorso maggio Papa Francesco ha autorizzato il decreto di promulgazione per la canonizzazione.



Oggi madre Giuseppina Vannini è Santa. In eredità lascia la dedizione all’assistenza dei malati: da accogliere, curare e se possibile guarire. Come fossero tutti Gesù.