Genova, lutto nazionale sabato 18 agosto: a Roma luci spente dal Colosseo al Campidoglio

Sabato 18 agosto, è lutto nazionale per le vittime del ponte Morandi, crollato a Genova. E anche la Capitale farà la sua parte. E' infatti previsto, come comunicato dal Campidoglio in nota, lo spegnimento delle luci al Colosseo, a palazzo Senatorio e a Fontana di Trevi dalle 22 alle 23. E bandiere a mezz'asta nei palazzi istituzionali, anche in Regione. Inoltre sono stati annullati gli spettacoli di domani sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare.

E sempre domani il gonfalone della città portato dal Vicesindaco Luca Bergamo sarà a Genova ai funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte, per testimoniare la solidarietà e la vicinanza della capitale e dei suoi cittadini.

Anche nel comune di Fiumicino sono state sospese le iniziative di Fiumicino Estate, la rassegna di eventi stagionale. Così il sindaco Esterino Montino: "Desidero esprimere, a nome mio e dell’Amministrazione che rappresento, il cordoglio per la scomparsa di tante vittime innocenti. Il nostro pensiero va alle famiglie colpite da questa tragedia".

Tra le iniziative anche quella lanciata dai tassisti romani. Che sulle antenne in segno di lutto metteranno, sempre domani, un fiocco nero. Come avverrà tra le auto bianche di Genova, che accompagneranno gratuitamente tutti i familiari delle vittime alla funzione religiosa.