Le luminarie di via del Corso: i film su Roma proiettati nel cielo stellato

Sono state inaugurate domenica sera, in Piazza Venezia, alla presenza della Sindaca Virginia Raggi e dell'Amministratore Delegato di ACEA, Stefano Antonio Donnarumma, le nuove luminarie natalizie realizzate dal Gruppo ACEA che raccontano Roma attraverso le immagini, i film ed i volti degli attori e delle attrici che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Il progetto di quest'anno si chiama ROMA BY LIGHT ACEA™ ed è stato ideato dallo Studio Medaarch di Cava de’ Tirreni, vincitore del concorso internazionale di idee "Make Christmas Lights ACEA" lanciato dalla multiutility in collaborazione con Maker Faire Rome - The European Edition, manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, per individuare l'illuminazione natalizia più creativa e sostenibile da installare nel centro della Capitale e negli altri quattordici municipi.

I numeri di Roma by light

Per illuminare i 1.500 metri di Via del Corso sono stati impiegati circa 190 chilometri di fibra ottica, 115 fasci di luce composti da 300 code luminose, in grado di ridurre del 45% il consumo energetico giornaliero dell’installazione, e 10 schermi al LED di quattro metri per due, collegati ad una App. Il nuovo sistema di illuminazione è caratterizzato da luci tecnologiche, innovative e interattive e corpi illuminanti dal bassissimo impatto ambientale, che si avvalgono della tecnologia LED capace di ridurre al minimo l’inquinamento luminoso e l’emissione di CO2 nell’atmosfera.

I film su Roma nel cielo stellato di via del Corso

Grazie a questo sistema di luci progettato sul modello delle illuminazioni museali, in Via del Corso è stata ricostruita l’immagine di un cielo stellato con l’obiettivo di esaltare le caratteristiche spaziali e cromatiche della Città Eterna e del suo immenso valore artistico. È in questo contesto che sono stati installati i dieci schermi, realizzati con tecnologia mesh led, che proiettano immagini tratte da settanta film, italiani e stranieri, legati alla storia del cinema e alla storia di Roma. Dai capolavori del neorealismo, come “Roma città aperta” e “Mamma Roma”, alla commedia all’italiana, con “Campo dei fiori” e “Il sorpasso”, fino ai film più recenti di Carlo Verdone, Woody Allen e Paolo Sorrentino, le nuove luci natalizie del centro storico faranno vivere l’immagine e l’immaginario di Roma attraverso la sua architettura, la sua storia e il suo cinema.

Una app per ampliare l'esperienza

Per rendere questo progetto interattivo, è stata realizzata la App che porta lo stesso nome del progetto, ROMA BY LIGHT ACEA™, e che permette ai visitatori di connettersi con il proprio telefonino per scoprire di più sui luoghi, i volti e le scene dei film visibili sugli schermi. In ognuno dei quattordici municipi, inoltre, come è ormai tradizione, è stato installato un albero di Natale tecnologico, realizzato utilizzando un’architettura di luci al LED.

L'amministratore delegato di Acea

"Anche quest’anno le tradizionali luminarie natalizie sono state realizzate da ACEA ma questa volta – ha sottolineato l’Amministratore Delegato Stefano Antonio Donnarumma – si tratta di un progetto fortemente innovativo. Attraverso l’iniziativa del concorso internazionale, organizzato per promuovere una gara di creatività all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, il Gruppo ha voluto rinnovare le luminarie facendone un importante strumento per valorizzare la bellezza della città attraverso l’uso della luce. In linea con le nostre strategie, da anni siamo impegnati in una campagna di riqualificazione degli spazi urbani e del patrimonio storico di Roma, cominciata proprio con i progetti di illuminazione artistica dei suoi monumenti e delle sue fontane".

La sindaca di Roma Virginia Raggi

"Stasera abbiamo acceso le nuove luminarie di via del Corso grazie all'iniziativa lanciata da ACEA – ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi -. Non delle semplici luci natalizie ma una vera e propria installazione sul modello delle illuminazioni museali, attraverso un concorso internazionale di idee. L’effetto cielo stellato, insieme alle immagini dei film che hanno reso celebre Roma contribuiranno a rendere ancora più bella e suggestiva l’atmosfera natalizia di Roma, dove tutti potremo vivere insieme la magia delle feste. La nuova illuminazione di via del Corso è stata realizzata con fibra e con schermi che impiegano i LED, tecnologie che consentono una forte riduzione del consumo energetico e quindi una maggiore tutela dell’ambiente”.