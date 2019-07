Ludovica De Valeri eletta Miss Mascotte Lazio

Dopo la prima finale regionale di Casal Palocco vinta dalla 18enne di Pomezia Chiara Filippi, nella cornice del Grand Hotel Helio Cabala, è toccato alla sua concittadina 17enne Ludovica De Valeri. Chiara è già qualificata per le prefinali nazionali, Ludovica invece, poiché minorenne, si dovrà per ora accontentare dell’accesso alle finali regionali del prossimo anno. Del resto il titolo di “Miss Mascotte” serve proprio a questo: individuare in anticipo delle giovani bellezze in grado di ben figurare l’anno successivo.

La bellezza, una dote di famiglia

E Ludovica in famiglia ha addirittura un precedente molto incoraggiante. La cugina più grande Ylenia De Valeri, ora mamma di due figli e in attesa del terzo, vinse infatti il titolo di Miss Eleganza Lazio e si classificò terza alla finalissima nazionale del 2006 vinta da Claudia Andreatti. Segno che la famiglia De Valeri

Chi è Ludovica De Valeri?

Ludovica è alta 172 cm, ha degli splendidi occhi verdi ed è stata ammessa al 4° anno di liceo classico. Pratica pilates, suona il pianoforte e ama dipingere. Il suo sogno è quello di diventare medico. Alle sue spalle si sono classificate Flavia Castelforte e Valentina Falchi, entrambe diciassettenni. A votarle una giuria composta prevalentemente da “tecnici”, come la modella internazionale Carla Barucci, il fotografo di moda Luca Corsetti, il look maker Francesco Termine, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone, la responsabile per il Lazio della Miluna Mara Urbinati.

Verso Miss Italia

L’evento, organizzato dalla Delta Events, è stato presentato da Margherita Praticò e diretto dal regista Mario Gori. Il prossimo appuntamento con le finali regionali è fissato per venerdì 19 luglio allo Sporting Village di Frascati (via Cisternole, 12), dove si assegnerà il titolo di “Miss Sport Lazio”.