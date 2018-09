Ecco le linee F01, F02, F10, F20: da lunedì 10 settembre i filobus sulla Laurentina (e non solo)

In attesa di vedere, entro il 2019, le prime corse ufficiali, da domani 10 settembre i filobus transiteranno e fermeranno sulla Laurentina. Da lunedì infatti i filobus che, dal deposito di Tor Pagnotta si recano a prendere servizio sulle linee 60 e 90 a piazza Venezia e Termini, e quelli diretti al deposito, anziché viaggiare fuori servizio effettueranno alcune fermate tra via Laurentina/altezza via Celine e il Centro. I filobus effettueranno le fermate lungo il percorso per aumentare l'offerta nelle ore mattinali e serali sulla direttrice Laurentina-Eur-Centro e viceversa.



Collegamento F01 via Laurentina-piazza Venezia

fermate:

-82261: Laurentina/Celine

-82264: Laurentina/Cecchignola

-82275: stazione metro B Laurentina

-70656: Colombo/Agricoltura

-70667: Navigatori

-70670: Colombo/circonvallazione Ostiense

-78287: stazione Ostiense

-70875: Marmorata/Vanvitelli

-70518: Petroselli

-72983: piazza Venezia/capolinea linea 60

Collegamento F10 piazza Venezia-via Laurentina

Fermate:

-72983: piazza Venezia/capolinea linea 60

-70543: Petroselli

-70923: Marmorata/Vanvitelli

-70788: stazione Ostiense

-70693: Colombo/Capitan Bavastro

-70698: Navigatori

-70715: Colombo/Agricoltura

-78467: Nairobi/Ospedale Sant'Eugenio

-82275: stazione metro B Laurentina

-82257: Laurentina/Cecchignola

-82260 Laurentina/Celine

Collegamento F02 via Laurentina-stazione Termini

fermate:

-82261: Laurentina/Celine

-82264: Laurentina/Cecchignola

-82275: stazione metro B Laurentina

-70656: Colombo/Agricoltura

-70667: Navigatori

-70670: Colombo/circonvallazione Ostiense

-70775: piazza San Giovanni in Laterano

-70678: Santa Maria Maggiore

-80745: stazione Termini, capolinea linea 90

Collegamento F20 piazza Venezia-stazione Termini

Fermate:

-80745: stazione Termini, capolinea linea 90

-70243: Santa Maria Maggiore

-70683: piazza San Giovanni in Laterano

-70693: Colombo/Capitan Bavastro

-70698: Navigatori

-70715: Colombo/Agricoltura

-78467: Nairobi/Ospedale Sant'Eugenio

-82275: stazione metro B Laurentina

-82257: Laurentina/Cecchignola

-82260 Laurentina/Celine