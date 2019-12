Lazio-Juventus, l'Olimpico attende il big match: sabato strade chiuse e deviazioni

Sabato sera dalle 20,45 all'Olimpico, per il campionato di calcio di serie A andrà in scena Lazio-Juventus. Consueta disciplina di viabilità e sosta prevista per i grandi eventi al Foro Italico, con limitazioni alla sosta e aree di parcheggio dedicate (lungotevere della Vittoria per i tifosi ospiti; l'area di XVII Olimpiade per i sostenitori biancocelesti).

L’area è servita dal tram 2, in partenza da piazzale Flaminio (corrispondenza stazione Flaminio metro A), e da quattordici linee di bus in arrivo dalle diverse zone della città: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi, possibili temporanee chiusure al traffico sui lungotevere Diaz, Cadorna, Della Vittoria e Oberdan, a via dei Robilant, a viale del Ministero degli Affari Esteri, a via Capoprati, su Ponte Duca d'Aosta, a piazzale Maresciallo Giardino, su viale Angelico (da via Carso in direzione piazzale Maresciallo Giardino) e sulla circonvallazione Clodia altezza via Dardanelli direzione piazzale Maresciallo Giardino.

Le limitazioni alla circolazione non riguarderanno i veicoli di soccorso pubblico e pronto intervento, i mezzi di trasporto pubblico compresi taxi e Ncc, i veicoli dei residenti, bici, moto e motorini e altri mezzi con specifica autorizzazione.