Tangenziale, lavori sul ponte simbolo degli anni '60: traffico a rilento fino al 7 giugno

Lavori in corso sulla Tangenziale, prosegue il cantiere in via del Foro Italico. Dopo la chiusura della carreggiata in direzione via Salaria, i lavori per la sostituzione dei giunti del ponte di Tor di Quinto entrano nella seconda fase.

Lavori in Tangenziale: senso unico

Dalle ore 22 di lunedì 18 maggio tra via dei Campi Sportivi e viale di Tor di Quinto prevista la chiusura della carreggiata in direzione dello Stadio Olimpico. Per consentire la viabilità, seppur con qualche inevitabile disagio, sarà istituito il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Salaria nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi.

"Il Dipartimento Lavori Pubblici sta coordinando le operazioni di restyling e potenziamento della struttura del ponte. L’impresa che ha in carico la manutenzione sta lavorando per bonificare il sistema di smaltimento delle acque e impermeabilizzare il fabbricato prevedono anche il rifacimento del manto stradale e la sostituzione dei giunti sull’asfalto. Questi interventi - ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando del cantiere - saranno fondamentali per riqualificare uno dei ponti simbolo della Roma degli anni ’60".

Galleria Giovanni XXIII chiusa in un tratto

I lavori dureranno fino al 7 giugno. All’intervento su via del Foro Italico si sommano i lavori in corso nella Galleria Giovanni XXIII in parte chiusa a causa dei danni subiti in seguito all’incendio di un bus Atac. Interdetto il transito nella “canna nord” in direzione Pineta Sacchetti, tra via Mario Fani e Trionfale.