Centro storico, lavori alle condutture tra il 20 e il 21 aprile: ecco le strade che resteranno senz'acqua

Le strade del Centro città saranno a secco nella notte tra lunedì e martedì. A comunicarlo l’azienda Acea che annuncia “interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte, urgenti e improcrastinabili, correlati a lavori di riqualificazione”. Al fine di limitare i disagi, i lavori saranno svolti di notte.

L’interruzione del servizio idrico partirà alle ore 20 di lunedì sera fino alle 8 di martedì mattina. Dall’azienda spiegano l’importanza di tenere i rubinetti chiusi durante la lavorazione per evitare problemi nella ripresa del funzionamento. Per limitare i disagi agli utenti, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in che stazioneranno in via IV Novembre all’angolo con via Santa Eufemia e largo Magnanapoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco quali sono le strade interessate dall’interruzione:

piazza venezia

via cesare battisti

via dei fornari

vicolo di san bernardo

via di sant'eufemia

piazza dei santi apostoli

via del mancino

via del corso

vicolo del piombo

piazza dei ss apostoli

via iv novembre

via della pilotta

via delle tre cannelle

via dei fori imperiali (tratto antistante foro traiano)