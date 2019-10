Aeroporto Roma-Fiumicino, la compagnia Air Transat lancia i nuovi voli per Toronto e Montréal

Dal primo di novembre i voli Roma-Toronto diretti dalla compagnia Air Transat crescono e operano per la prima volta nella stagione invernale dopo 32 anni di attività dall’Aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia aerea canadese agendo sul mercato italiano raggiunge una stima dell'85% di occupazione sulle tratte Italia-Canada. Nel periodo invernale gli Airbus A330-300 garantiranno 2 voli diretti settimanali da Roma-Toronto fino al 10 gennaio 2020, ogni venerdì e domenica. Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development di ADR, Tiziana Della Serra, Sales & Marketing Director Air Transat Italy e Alenandra Bugaliskis, ambasciatrice del Canada in Italia, spiegono a cosa è dovuta l'evoluzione di mercato e di comunicazione della compagnia Air Transat

Un fattore di sviluppo e crescita

“Abbiamo cercato di rendere più dinamica l'attività dell’ aeroporto di Roma-Fiumicino mirando ad un' intesa tra Italia e Canada”. Con queste parole Federico Scriboni, Capo Sviluppo Aeroporto di Roma intende sottolineare l’importanza di questo progetto. “Abbiamo registrato 522.000 passeggeri, un rapporto in crescita del 11% se ci riferiamo al 2017/2108 e ancora più in crescita in questo 2019, che registra un incremento del 9%. Contenti di stiao svlolgendo il nostro lavoro, capace di rafforzare i rapporti di comunicazione e mercato turistico tra Roma e Montreal, consolidando in questo modo le posizioni in Kebek e Toronto”

Lo sviluppo nel tempo

“Quest’anno sono 31 anni di presenza che il volo per Montreal compare nell’aeroporto di Fiumicino. Il primo volo risale al 1988 e comprendeva un solo volo settimanale nel periodo estivo” Tiziana Della Serra direttrice della gestione sales e marketing di Air Transat specifica l’impegno che in questi anni ha portato ad una evoluzione delle linee aeree tra Roma e Canada. “Oggi siamo arrivati a 2 voli a settimana, per una media di 120.000 posti per questa stagione invernale. L’Italia è al terzo posto come meta preferita dai Canadesi, lo dimostrano i 13 voli diretti. Sette voli a settimana che riguardano la linea Roma-Toronto e i sei voli a settimana per la linea Roma- Montreal”

L’offerta di viaggio tra Italia e Canada

Un’ offerta che sicuramente amplia le possibilità di raggiungere comodamente la destinazione ed incrementare la capacità di rendere qualità dell’ aeroporto di Roma. A completare l’operativo invernale saranno anche disponibili due voli in connessione Roma-Montréal via Toronto dal 1° novembre fino al 14 dicembre 2019. In questo modo Air Transat consente ai viaggiatori di raggiungere il Canada in tutte le stagioni. I passeggeri possono contare su flessibilità, comfort e tariffe vantaggiose sia in Classe Economica che in Classe Club perfettamente combinabili

Come opera Air Transat

Da Roma Fiumicino Air Transat opera con aeromobili A330-300 configurati con 346 posti, 12 in Classe Club e 334 in Classe Economica. Oppure 375 posti, 12 in Classe Club e 363 in Classe Economica. Air Transat offre 3 tipologie di Tariffe in Classe Economica: Tariffa Budget-Tariffa Standard-Tariffa Flex che possono essere prenotate in tutti i GDS

Tariffe e modalità di viaggio classe Economica

La classe Economica propone 3 livelli di Tariffe Eco. Tariffa Eco Budget: Tariffa con solo Bagaglio a mano, la più economica. Tariffa Eco Standard: Tariffa più vantaggiosa, con 1 Bagaglio in Stiva da 23 Kg e il posto standard. Tariffa Eco Flex, un’offerta dalla massima flessibilità che include la cancellazione e la modifica gratuite oltre a una serie di servizi supplementari, come 2 Bagagli da Stiva, servizi prioritari in aeroporto e selezione del posto di qualsiasi tipo in base alla disponibilità. I voli Diretti Roma-Toronto avranno tariffe a partire da 359 euro, tasse incluse per volare a novembre 2019

Tariffe e modalità di viaggio Classe Club

Alternativa più costosa e la tariffa Club che include cabina esclusiva di 12 posti, 2 Bagagli in Stiva da 32 Kg l’uno ,1 Bagaglio a Mano da 15 Kg, Banco Check-in dedicato ai passeggeri di Club Class, Imbarco prioritario, Consegna Bagagli in priorità, fila prioritaria ai controlli di sicurezza agli aeroporti di Montréal, Toronto e Vancouver, Menu a bordo gourmet a cura del famoso Chef Daniel Vézina con selezione di vini di qualità, bevande e snack durante il volo e Comfort Kit. Per la linea Roma-Toronto i voli diretti partiranno da un costo di 1.048 Euro, il prezzo comprende sempre la spesa delle tasse incluse per volare a novembre 2019