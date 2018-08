La British Airways sceglie Roma: da novembre nuova tratta con Londra

Aria di festa alla British Airways: dopo l’estate più trafficata di sempre all'aeroporto di London City, la compagnia inglese informa i viaggiatori che questo inverno arricchirà la sua offerta con più velivoli, più tratte e più voli. Come destinazione principale di questo progetto ha scelto Roma. Dall'11 novembre, infatti, opererà per tutto l'anno una nuova tratta che collegherà il Leonardo Da Vinci a Londra, con una tariffa a partire da 60 euro per tratta, incluso il bagaglio a mano.

Roma sarà la prima di una serie di destinazioni che beneficeranno di nuove rotte e voli extra il prossimo anno. Nel 2019 entreranno a far parte della flotta British Airways CityFlyer quattro velivoli Embraer E190, portando il numero totale dei mezzi a disposizione della compagnia a 26. I posti sui voli in partenza dall'aeroporto di London City aumenteranno così quasi del 20% e sarà possibile offrire ai viaggiatori anche nuove destinazioni.

Le dichiarazioni

Tom Stoddart, Amministratore Delegato di British Airways CityFlyer, ha dichiarato: "È un momento emozionante per noi all'aeroporto di London City. I quattro nuovi aeromobili attestano il nostro impegno a offrire ai nostri clienti una gamma sempre più ampia di destinazioni e orari. Questa crescita vedrà aumentare il numero di opportunità di lavoro nella zona est di Londra: direttamente grazie all'impiego di piloti, personale di bordo e ingegneri, ma anche in modo indiretto attraverso i nostri fornitori che operano all'interno dell'aeroporto e nella zona circostante".

Luke Hayhoe, Direttore Generale Vendite e Clienti, ha aggiunto: "La nostra espansione all’aeroporto di London City prosegue in modo positivo di anno in anno. Nel 2018 abbiamo aumentato la nostra offerta del 13% e intendiamo incrementarla fino al 20% nel 2019. La nuova rotta verso Roma porterà il numero delle destinazioni che British Airways collega dall’aeroporto di London City a 33".

Gli investimenti da 4,5 miliardi di sterline programmati da British Airways nel prossimo quinquennio a favore dei servizi alla clientela comprendono anche l'installazione di collegamenti Wi-Fi di alta qualità e postazioni di ricarica in ogni posto a sedere, grazie al rinnovamento degli interni di 128 aerei a lungo raggio e la consegna di 72 nuovi aeromobili.