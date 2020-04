L'ordine dei medici di Roma consegna 6000 mascherine agli operatori

"Stiamo portando le mascherine ai presidi che ci hanno fatto richiesta. Oggi oltre all'ambulatorio di Santa Caterina delle Rose, andremo al San Camillo, al San Filippo Neri e poi alla comunità di Sant'Egidio, dove si trovano in una situazione un po' particolare. Noi vogliamo proteggere tutti gli operatori e le persone da possibili contagi". Così il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa in zona largo Preneste, dove questa mattina ha consegnato personalmente una parte delle circa 6 mila mascherine che oggi l'Ordine dei medici di Roma distribuirà in diverse strutture della Capitale.

"Le mascherine in questo momento, fortunatamente, tramite la Protezione civile sono arrivate, quindi ora bisogna organizzare la distribuzione legata ai fabbisogni reali. Stiamo lavorando insieme alla Regione e alle Asl. Oggi abbiamo portato le mascherine che ci hanno consegnato per distribuirle a tutti i medici. Le altre, circa 60mila, le abbiamo consegnate direttamente ai medici che ce le hanno richieste: in particolare liberi professionisti, medici di medicina generale, medici specialistici e le abbiamo portate loro a domicilio o agli indirizzi che ci hanno fornito. Le mascherine sono partite e stanno arrivando ovunque", ha aggiunto il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa in zona largo Preneste, dove questa mattina ha consegnato personalmente una parte delle circa 6mila mascherine che oggi l'Ordine dei medici di Roma distribuira' in diverse strutture sanitarie della Capitale.

Un ringraziamento all'ordine dei medici è giunto dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato: "La collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e l'Ordine dei Medici è stata una costante nella gestione di questa epidemia e rinnovo un sentimento di profonda stima e di gratitudine per il lavoro che i medici stanno svolgendo".