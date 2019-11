Italo e telefono insieme per lagiornata contro la violenza sulle donne

Italo sostiene Telefono Rosa, Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus, da anni al fianco delle vittime di violenza e dei loro bambini aiutando a proteggerli e a ridare dignità e speranza alle loro vite, al fine di diffondere il messaggio di uguaglianza e supporto reciproco, nonché la prevenzione della violenza.

Il 25 Novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Italo ha deciso di stringere un’importante collaborazione con Telefono Rosa che punta a sostenere concretamente l'associazione a favore della tutela delle donne: per una settimana dal 25 Novembre i viaggiatori di Italo potranno acquistare le spillette simbolo dell’associazione o gli altri gadget disponibili, effettuando una donazione nelle Lounge di Napoli Centrale, Roma Termini e Milano Centrale. Con il contributo raccolto Telefono Rosa potrà dare la possibilità alle donne di poter vivere al sicuro nelle case rifugio e ai loro bambini di crescere senza violenza.

Telefono Rosa è un'associazione attiva sul territorio italiano dal 1988 e ha come obiettivo il sostegno diretto alle donne che abbiano subito violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, mobbing e stalking. Si rivolge alle donne in difficoltà e diffonde il messaggio a favore della prevenzione della violenza, della promozione della cultura, della tolleranza e del rispetto. Il centralino di telefono Rosa è attivo 24h ore su 24: ad esso rispondono le volontarie, tutte esperte nell’ascolto e nell’accoglienza delle donne vittime di violenza. Tra i molti servizi messi a disposizione c’è anche lo sportello antistalking, la consulenza psicologica o legale, il sostegno alla genitorialità, i gruppi di aiuto e molti altri.

Italo è orgoglioso di sostenere Telefono Rosa e tutte le donne che lottano quotidianamente con grande forza insieme alle volontarie per i loro diritti. Infatti anche per i dipendenti Italo ha organizzato una raccolta fondi spontanea direttamente dalla busta paga per aiutare Telefono Rosa, con il motto:“il treno più importante è quello della vita: lascia a terra i violenti!”