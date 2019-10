Italia-Grecia all'Olimpico, previsti divieti di sosta: ecco come arrivare allo stadio in bus

Sabato, dalle 20,45, all'Olimpico, si gioca Italia-Grecia per le qualificazioni a Euro 2020. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, lo stadio si può raggiungere con il tram 2 (in partenza da piazzale Flaminio, corrispondenza con la stazione Flaminio metro A) e con 14 linee di bus, in arrivo da diverse zone della città: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Sul fronte della viabilità, in vista della gestione della presenza a Roma delle due squadre sono previsti dei temporanei divieti di sosta: giovedì su via Marsala, tra i civici 32 e 102; da giovedì e sino a lunedì 14, su via Frescobaldi e via Raimondi, in zona Pinciano-Parioli. Su via Frescobaldi saranno anche possibili chiusure al traffico; da venerdì a domenica, divieti di sosta anche su un tratto di via Domenico Chelini, vicino a piazza Euclide.

Sabato poi, attorno allo stadio, consueto dispositivo di viabilità e sosta, con aree di parcheggio dedicate, in particolare zona piazzale Clodio e Villaggio Olimpico, e divieti finalizzati in particolare a scoraggiare la sosta selvaggia.