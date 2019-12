La grande truffa dei Piani di zona, l’avvocato Perticaro: "Le revoche non bastano, il Comune applichi le sanzioni"

E' stato un gruppo di inquilini di Spinaceto 2 ad avanzare la prima denuncia alla Procura della Repubblica nel 2010, sostenuto dal sindacato Asia Usb e difeso dall'avvocato Vincenzo Perticaro. Oggi i procedimenti penali a carico di ex vertici di cooperative e imprese di costruzione sono 28. In quattro casi si è arrivati a processo, in due all’udienza preliminare e in altri tre è stata notificata la chiusura delle indagini.

A Roma centinaia di persone stanno affrontando difficoltà abitative nonostante vivano in case costruite grazie a un piano di investimenti pubblici. La Regione ha messo i finanziamenti, il Comune di Roma i terreni. Non tutte le assegnazioni hanno generato problemi ma la mappa dei quartieri dove le finalità sociali dell’intervento non sono andate a buon fine coinvolge decine di palazzine.

Non c’è solo la questione degli affitti con importi vicini a quelli richiesti sul libero mercato. In molti piani di zona chi non è più riuscito a pagare è stato sfrattato; opere pubbliche come strade e fogne non sono state terminate; le cooperative sono andate incontro a fallimenti o pignoramenti da parte delle banche con vendite all’asta degli appartamenti. E ancora. La magistratura avviato delle indagini e in alcuni casi aperto procedimenti penali.