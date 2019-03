Abbatino su Carminati: "Gli stanno facendo le scarpe. A Roma non ci sono solo gli Spada"

Raffaella Fanelli, autrice per Chiarelettere de "La verità del Freddo", ha raccolto per I Lunatici, trasmissione condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in onda ogni notte su Rai Radio2, recenti parole di Maurizio Abbatino, ex boss della Banda della Magliana, sulla situazione criminale di Roma. Gli audio registrati pochi giorni fa dalla Fanelli sono stati mandati in onda nel corso del format.

"Carminati? Se non avesse fatto parte della Banda della Magliana..."

Su Mafia Capitale e Massimo Carminati, Maurizio Abbatino dice: "Carminati ad aprile 2017 ha accusato me e il mio avvocato di aver ordito un complotto ai suoi danni? Ho ascoltato quelle dichiarazioni. Secondo me è una grande mascalzonata. Mi ha messo in mezzo a una storia assurda, a una cosa che non esiste. E anche lì c'è stato tutto un complotto non contro di lui, ma a suo favore. Quando Grilli, personaggio che non conosco, era stato arrestato per un ingente quantitativo di cocaina, a un certo punto aveva deciso di collaborare. Ora, io sono convinto che Carminati non abbia mai trattato la droga, però avrebbe potuto far da tramite a qualcun altro, per un'altra organizzazione a Roma. Grilli era un suo amico. Lo ha chiamato in correità, è stato trasferito in un carcere, lo avrebbero dovuto proteggere, non è stato protetto, e così ha fornito una versione in cui incolpava il mio avvocato. Intanto ha detto che il mio avvocato lo ha trovato nell'elenco degli avvocati dei collaboratori, e questa è una cosa falsa. Poi ho parlato con l'avvocato, mi ha detto che in un primo momento era stato nominato, e che quando ha sentito che c'era di mezzo Carminati ha rotto e ha declinato l'incarico. Non è assolutamente vero che io o il mio avvocato abbiamo potuto dire a Grilli di mettere in mezzo Carminati. Perché il mio avvocato non ha querelato Carminati? Gliel'ho chiesto, logicamente ha paura. Carminati fa paura, lo capisco. Comunque so che il mio avvocato è stato sentito, ha dato la sua versione. Fatto sta che Grilli prima ha messo in mezzo Carminati, poi ha ritrattato. Non solo ha ritrattato lui, hanno ritrattato anche altri personaggi. Con evidenti difficoltà. Carminati fa paura, soprattutto perché fa parte della banda della Magliana. Io ritengo che lui, nonostante la sua capacità delinquenziale, se non avesse fatto parte della Banda della Magliana, oggi non sarebbe quello che è".

"La testata degli Spada ha aperto un mondo. Ma non ci sono soltanto loro..."