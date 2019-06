Smog, peggiora la qualità dell'aria a Roma. Il Comune: "Usate il trasporto pubblico"

Con il caldo di questi giorni a Roma peggiora anche la qualità dell'aria. Le rilevazioni per il terzo giorno consecutivo fanno segnare valori oltre i limiti nelle stazioni di rilevamento di Preneste, Magna Grecia, Cinecittà, Fermi, Bufalotta e Tiburtina. In questi punti è stato superato il valore consentito di polveri sottili.

Tenuto conto delle previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite dall'Arpa Lazio il Comune invita i soggetti a rischio a evitare di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti.

Per quanto riguarda invece le azioni da espletare per ridurre i livelli di smog, il Comune invita a "preferire il trasporto pubblico, privilegiare gli spostamenti a piedi o in bicicletta". Non solo. E' consigliato anche "moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso" e "preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto"