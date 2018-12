Incendio Tmb, su diossina e inquinanti "nessun rischio su campioni vegetali"

"L'esito degli esami su diossine e pcb è risultato comunque al di sotto dei limiti di attenzione". E' in sintesi la valutazione dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana sulle conseguenze dell'incendio del Tmb Salario. A seguito del rogo dell'11 dicembre il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Roma 1 ha prelevato, in data 14 dicembre, quattro campioni di origine vegetale per la ricerca di contaminanti organici eventualmente ricaduti sulle aree interessate ai fini della valutazione del rischio per la catena alimentare.

Valutazioni positive sono arrivate, sulla qualità dell'aria, anche dall'Asl Roma 1. Stando alle analisi, l'incendio al Tmb Salario non ha causato "situazioni o condizioni di esposizione ambientale meritevoli di specifici provvedimenti per la tutela della salute". Lo ha comunicato oggi il direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl ROMA 1, Enrico Di Rosa, in una missiva inviata al Comune di Roma e all'Arpa Lazio, che l'agenzia Dire ha preso in visione.

Nella lettera si legge che l'incendio "non ha determinato nelle zone urbane più vicine, nè in quelle site a maggiore distanza dall'impianto, concentrazioni di sostanze inquinanti o irritanti tali da determinare infiammazioni delle vie aeree superiori o degli occhi o danno alle basse vie respiratorie o agli alveoli, o della cute".

Inoltre il 14 dicembre il personale ispettivo dell'Asl ROMA 1 ha effettuato un sopralluogo presso l'asilo nido 'I colori del mondo', a Villa Spada, che non è stato direttamente investito dai fumi prodotti dall'incendio. "Il responsabile ha riferito che durante la giornata nessuno dei bambini o del personale ha manifestato sintomi di irritazione delle mucose o degli occhi".