Il Ce.Si.Va. risponde all’appello della C.R.I.

Nella giornata di venerdì 7 giugno, presso il Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito (Ce.Si.Va.), si è svolta una attività di donazione di sangue in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (C.R.I.). Volontari appartenenti al personale militare e civile del Ce.Si.Va., si sono recati presso l’autoemoteca, all’interno della Caserma “Giorgi”, allestita dalla C.R.I. e gestita da personale medico e infermieristico dell’unità raccolta sangue “Area Metropolitana Roma”. Il tutto coordinato dal Supporto sanitario e logistico Croce Rossa Italiana del Comitato di Civitavecchia. La donazione ha consentito la raccolta di 14 sacche di sangue. Assunta Esposito, l’ispettrice della C.R.I. di Civitavecchia, ha definito ottimo ed oltre le aspettative il risultato raggiunto. Continua e si rafforza, il connubio tra la città Civitavecchia e l’Esercito Italiano. Il personale militare e civile del Ce.Si.Va., ha risposto all’appello della Croce Rossa Italiana, dando prova di profondo senso civico e dimostrando concretamente di essere prima buoni cittadini e poi buoni soldati, uomini dello Stato pronti a dare il proprio contributo per la collettività con altruismo e generosità. Le donazioni rientrano in un progetto di raccolta annuale di sangue a cura della C.R.I., nel caso specifico a favore del Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.