Le guide turistiche scendono in piazza a Roma: "Governo istituisca un fondo per la categoria"

Le guide turistiche scendono in piazza. Per martedì 9 giugno la categoria, messa in ginocchio più di altre dalla crisi economica, ha organizzato una protesta a Montecitorio, un sit in dalle 10 e 30 alle 12 e 30, con flash mob in piazza della Rotonda.

Pagano l'assenza di turismo, e se anche da oggi riprenderà la mobilità fra le regioni, ci vorrà tempo per tornare al flusso di visitatori ordinario. Da qui le richieste al Governo delle tante guide, partite iva, che rischiano un eterno "lockdown". Tremila solo nella Capitale.

L'elenco delle istanze va dalla creazione di un fondo specifico e di misure per i professionisti del turismo in accordo con i rappresentanti di categoria, a un sostegno economico che copra il periodo fino alla ripresa delle attività, con la possibilità di sospendere i pagamenti di tutti i tributi e contributi dovuti nell'anno 2020 e rateizzarli in 2 anni senza interessi.

Insomma, un grido d'aiuto già lanciato da tante città italiane, specie da quelle che vivono di turismo. Chi sarà in piazza però dovrà rispettare le regole del distanziamento fisico imposte nella fase 2. Per partecipare sarà necessario registrarsi in anticipo per poter partecipare, mandando una mail a manifestazione.guide@gmail.com, l'indirizzo del comitato organizzatore.