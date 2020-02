"Parcheggiare male è sconcio": così l'auto finisce su Porn Hub

Può un’auto finire su un sito porno? Sì, se è parcheggiata male. È quello che è successo ieri a Roma nei quartieri Testaccio e Prati, dove i proprietari di auto parcheggiate male hanno trovato sul parabrezza un volantino di Porn Hub.

Il volantino li invitava a scansionare il qr code e a vedere nel canale “Rome Wild Parking” del sito, il video del parcheggio incriminato. L’obiettivo dell'operazione è sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del parcheggio selvaggio, un problema che a Roma sta diventando sempre più grave. Tante auto, pochi parcheggi e soprattutto la carenza di educazione dei conducenti stanno, infatti, creando moltissimi disagi ai cittadini. Ed è proprio per questo che cinque studenti della scuola di Design della Comunicazione dello IED (Istituto Europeo di Design) hanno ideato questa azione di guerrilla marketing, per invitare gli automobilisti a rispettare di più la strada e la città.

Perché "parcheggiare male è sconcio". "Vogliamo fare sentire in imbarazzo gli automobilisti che parcheggiano male, non c’è niente di più imbarazzante che ritrovarsi in un sito per adulti" hanno dichiarato gli studenti ideatori dell’iniziativa.