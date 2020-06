Riapre 'La Sora Maria', torna la storica grattachecca: "Così il chiosco di via Trionfale sarà anti Covid"

La storica grattachecca de 'La Sora Maria', in via Trionfale 37, è pronta a riaprire. Finito il lockdown per l'emergenza coronavirus, lo storico chiosco nel quartiere Prati, superati i paletti per le riaperture a scaglioni in città, è pronto a tornare a stuzzicare i palati dei romani e non solo. Giulia, 31 anni e una delle nipoti della Sora Maria, morta nel 2005, adesso gestisce il chiosco con

"In questo periodo di attesa abbiamo provveduto a ristrutturare l'interno e a montare un divisorio in plexiglas tra noi e i clienti. Abbiamo anche provveduto alla sanificazione del locale ed a mettere a disposizione gel igienizzante", spiega Giulia a RomaToday. "Siamo comunque pronti. Riapriremo sabato alle 16 fino a mezzanotte". Sarà questo l'orario per tutta l'estate, sette giorni su sette.

Sora Maria nel 1933 ebbe l'intuizione di aprire il chiosco. Il locale, oggi gestito dai pronipoti, è ormai una istituzione tanto che appena si è diffusa la notizia della riapertura sui social molti hanno condiviso l'evento, festeggiando con i titolari.

Nel piccolo chiosco, tutto si muove come un'orchestra. "Siamo due all'interno del chiosco, ora con la distanza sociale rispettata, più una terza persona alla cassa esterna".

E poi c'è la protagonista: la grattachecca. Gli abbinamenti proposti sono tantissimi e vanno dalla semplicità della Delicata, composta solo da limone e cocco, alla 'Sora Maria', un mix di sciroppi all'amarena, al tamarindo e all'arancia coronato da una ricca guarnizione di cocco fresco, pezzi di limone e amarene intere. Poi ci sono i gusti più esotici e la possibilità di comporre una grattachecca scegliendo tra quasi venti sciroppi. "Dall'anno scorso va tanto maracuja e papaya".

Fuori ci sarà quasi sicuramente la fila. "Sulla distanza di sicurezza davanti al chiosco dobbiamo contare sul buon senso dei clienti. Faremo una sorta di percorso linea guidato, certo non si potrà consumare sostanto davanti al locale per le norme anti Covid ma tutto sarà fatto a norma. Ci affidiamo molto anche al buon senso della gente che viene da noi", ma Giulia vuole anche mandare un messaggio a chi ha reagito con entusiasmo alla prossima riapertura: "Ci ha riempito il cuore".