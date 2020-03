Gomorra diventa CoVmorra e il nuovo spaccio è di amuchina: il video virale

In tempi di panico da Coronavirus, di assalti ai supermercati come se fosse scoppiata la terza guerra mondiale, ma soprattutto dell'estinzione di mascherine, guanti sterili, alcol e disinfettanti, i The Cerebros provano a smorzare la tensione con un nuovo video, già virale.

L'ispirazione sono le piazze di spaccio di una 'Gomorra fai da te', che si rigenera, fiuta le opportunità e si adatta subito ai nuovi mercati. E allora è un attimo che l'amuchina prende il post di cocaina e anfetamina sulle piazze dello spaccio.

Intorno a questa misteriosa sostanza si stringono alleanze, nascono nuovi clan e una nuova guerra potrebbe avere inizio. Uno spaccato ironico delle nostre paure e delle nostre soluzioni, non sempre ortodosse.