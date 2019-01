Gli scooter elettrici eCooltra sull'app Moovit

Ecooltra , leader in Europa nel segmento della sharing mobility , ha siglato un accordo con Moovit, la app n.1 al mondo per la mobilità urbana per iOS, Android e web utilizzata da tutti coloro che si spostano in città con i mezzi pubblici. Per chi cerca una mobilità evoluta, multimodale, ecologica e sostenibile la risposta è semplice: scootersharing elettrico e mezzi pubblici. Questa è la sfida che Moovit ed eCooltra hanno vinto: insieme offrono ai propri utenti informazioni sempre più aggiornate e dettagliate per soluzioni che facilitino e

promuovano l’utilizzo di mezzi alternativi.

A partire da oggi, martedì 22 gennaio , nelle città di Roma e Milano, Moovit mostrerà sulle proprie mappe la posizione degli scooter elettrici eCooltra più vicini. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di accedere all’app eCooltra e prenotare i mezzi elettrici con facilità, rapidità e sicurezza.

"Noi di eCooltra ci sentiamo parte attiva nell’innesco di quel virtuoso processo che sempre più sta portando le persone verso una mobilità responsabile e sostenibile contribuendo alla riduzione del traffico, a migliorare la qualità dell’aria e a tagliare i consumi energetici. La partnership con Moovit vuole rispondere a quella sfida che tutte le grandi città europee sono chiamate ad affrontare» - afferma Maurizio Pompili, Country Manager per l’Italia di eCooltra - «I cittadini di Roma e Milano sono sempre più sensibili alla tutela della propria città utilizzando molto più frequentemente i mezzi pubblici anche grazie all’app di Moovit. Insieme a loro vogliamo proporre azioni concrete e tangibili a dimostrazione che l’attenzione verso la propria città e l’ambiente è a portata di tutti".

Ma non è finita qui! Un accordo veramente vantaggioso: tutti gli utenti di Moovit che scaricheranno l’app eCooltra e utilizzano il servizio per la prima volta, ricevono un bonus di 45 minuti gratuiti inserendo il promocode MOOVIT45 . Questa sarà solo la prima di una serie di iniziative che saranno predisposte nel corso dell’anno per promuovere e valorizzare le attività coordinate.

"Insieme ad eCooltra iniziamo un percorso che ha un obiettivo chiaro e preciso: ridurre l’impatto ambientale massimizzando l’efficienza e la rapidità degli spostamenti", spiega Samuel Sed Piazza, Director of Partnerships di Moovit , "la multimodalità è imprescindibile per i grandi centri urbani che vogliono diventare smart-cities. Come azienda noi ci siamo prefissati l’obiettivo di supportare le amministrazioni per rendere sempre più reale il sogno di città in cui la mobilità sia integrata e condivisa. Si realizza la partnership tra due aziende che hanno innovato e rivoluzionato il trasporto urbano. Con oltre 330 milioni di utenti, più di 200 città italiane mappate e più di 2700 su scala globale, Moovit è il principale provider di Mobilità come Servizio (MaaS) e App più utilizzata al mondo per i trasporti pubblici, mentre eCooltra è leader europeo della mobilità su due ruote con una flotta di 4.650 scooter elettrici a disposizione dei propri clienti che possono noleggiare in tutte e 6 città europee (Roma, Milano, Barcellona, Madrid, Valencia e Lisbona.