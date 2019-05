Giustiniana senz'acqua: sospensione idrica per lavori nella zona di Castelluccia

Lavori in vista a Roma Nord. Per la giornata di martedì 7 maggio, i residenti de La Giustiniana dovranno ridurre al minimo l'utilizzo dell'acqua. Acea ha infatti comunicato una sospensione del servizio che, "salvo imprevisti", riguarderà la fascia oraria notturna compresa tra l'1.00 e le 5.30. L'interruzione nell'orogazione dell'acqua è dovuta a lavori per il potenziamento dell'impianto idrico nella zona di Castelluccia.

Le strade interessate

Gli abbassamenti di pressione e le mancanze d'acqua sono compresi in un'ampia area a Roma Nord. I civici interssati sono quelli che si trovano in via Trionfale da via Cassia a via di Colle Vecchio, in via Guido Rattoppatore, in via Enrico Mancini in via vittorio Marinpietri e nelle strade limitrofe. Disagi anche in via Riccardo Moretti, in via Cassia da via della Torre delle Conracchie al civico 1169 della consolare ed in via della Giustiniana, da via Casasia al civico 939. Il disservizio riguarderà infine anche via via dell'Ospedaletto Giustiniano e vie limitrofe, da via della Torre di Spizzichino a via del Casale della Castelluccia.

Le autobotti ed i consigli di Acea

Per casi che Acea definisce di "effettiva ed improrogabile necessità" potraà essere richiesto un un servizio straordinario di rifornimento con autobotti: Per usufruirne, i cittadini che ne avranno bisogno, dovranno contattare il numero verde 800.130.335. Acea Ato2, oltre ad invitare i resdienti a fare le dovute scorte idriche, suggerisce di tenere i rubinetti chiusi per evitare incovenienti alla ripresa della normale erogazione.