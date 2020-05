Giovanni Paolo II, cento anni fa nasceva Karol Wojtyla: "Impossibile dimenticarlo"

Il 18 maggio avrebbe compiuto cento anni. La data che segnala la definitiva riapertura degli esercizi commerciali che avevano sospeso o limitato la propria attività a causa dell’emergenza Covid, può essere ricordata anche per un altro motivo. E’ quella la giornata in cui, una delle figure più amate della cristianità, celebrava il suo compleanno.

Impossibile dimenticarlo

“Sono cento anni dalla nascita di Karol Wojtyla, ed è impossibile dimenticarlo” ha ricordato Francesco Rutelli. Per l’ex Sindaco di Roma, la figura del Pontefice ha lasciato una traccia indelebile per tanti cittadini. “Per i credenti San Giovanni Paolo ha segnato un tornante universale, dalla vecchia Curia alle strade del mondo”. Ma secondo Rutelli è impossibile dimenticarlo anche “per gli amanti della libertà” dal momento che “quell’uomo si è battuto con coraggio contro il nazismo, e contro le dittature sovietiche”. E’ infine impossibile dimenticarlo per i cittadini della Capitale.

Vaticano e Campidoglio

Invitato in Campidoglio “ebbe parole definitive sulla scia di Paolo VI che aveva chiuso la vicenda dello Stato Pontificio (nessun rimpianto, né alcuna nostalgia) disse alla città e al mondo: 'Qui si ritrovano la Roma civile e la Roma cristiana, unite insieme'. E si rivolse ai non credenti, esattamente come ai cristiani” ha sottolineato Rutelli.

Città natale e città d'adozione

Wojtyla era nato a Wadowice, una cittadina con meno di ventimila abitanti situata a nella Polonia meridionale, ma ha trascorso la prima parte della sua esistenza a Cracovia. A Roma si è stabilito a seguito della sua elezione al soglio pontificio. E’ stato nominato Papa il 16 ottobre del 1978, interrompendo una tradizione, durata oltre 4 secoli, in osservanza della quale la massica carica ecclesiastica veniva assegnata ad un italiano.

Il Giubileo del 2000

Durante il suo lungo pontificato, terminato con la morte sopraggiunta nel 2005, ha presenziato anche al Giubileo del 2000. Un appuntamento con la storia che ha condiviso con l’allora sindaco Rutelli. A distanza di 20 anni, l’ex primo cittadino, è stato tra i primi a rendere omaggio alla figura di Karol Wojtyla. Il giorno del suo centenario, nella Capitale, non è stato dimenticato.