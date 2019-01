Giorno della Memoria: gli appuntamenti in programma nella Capitale

Settantaquattro anni fa, l'apertura dei cancelli di Auschwitz, mostrava al mondo la crudeltà del genere umano. Il 27 gennaio segna da allora una data spartiacque, che non deve essere dimenticata. Per questo il Parlamento italiano, dal 2000, ha istituito il "Giorno della Memoria". Un appuntamento che quest'anno si è deciso di celebrare con un'ampia gamma di appuntamenti, oltre 170, distribuiti nel corso della settimana che va dal 21 gennaio al 1 febbraio.

Le mostre

Elencare tutti gli eventi organizzati nell'ambito del progetto "Roma Genera Futuro 2019" sarebbe impossibile. Vale però la pena ricordare i principali appuntamenti ad ingresso gratuito. Tra questi l'evento che si tiene il 27 gennaio alle ore 14 alla Casina dei Vallati. Lì la fondazione Museo della Shoah alle 14 inaugura la mostra "Solo il dovere, oltre il dovere. La diplomazia italiana e gli ebrei (1938-1943)". L'esposizione si pone come obiettivo quello di descrivere l'atteggiamento dei diplomatici italiani difronte alla tragedia vissuta dagli ebrei durante quel triste quinquennio. Sempre per restare in tema di mostre, al Palazzo delle Esposizioni ne è stata allestita una "esperienziale". E' frutto delle impressioni partorite dagli studenti romani che, nell'ambito di un progetto durato due anni, hanno partecipato ai Viaggi della Memoria e s'intitola "Testimoni dei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz".

Spettacoli teatrali

Tra i tantissimi spettacoli teatrali previsti il 27 gennaio e nelle giornate successive. Tra questi si segna lo spettacolo "Viaggio ad Auschwitz andata e ritorno" previsto per il 31 gennaio al Centro ebraico italiano - Il Piignliani. Il 27 ed il 28 gennaio al Teatro Biblioteca Quarticciolo va in scena AUSCHWITZ spettacolo per ragazzi di Fabrizio Pallara e della Compagnia Mamarogi.

Eventi dedicati ai più piccoli

Il Giorno della Memoria viene commemorato pensando di passare il testimone anche ai più piccoli. Tra i tanti appuntamenti in programma, al Teatro Nazionale, il 27 gennaio sarà messa in scena "l'opera per piccoli Brundibár". Alla Biblioteca centrale culturale Aldo Fabrizi invece il 28 gennaio sarnno lette le "Storie per ricordare". Ed ancora il 29 gennaio, Biblioteca Casa dei Bimbi sono previste delle letture in ricordo della Shoah mentre il 30 alla Biblioteca Gianni Rodari lettura per ragazzi del libro Il mestolo di Adele.

Scuole e biblioteche

Tanti gli eventi che, nell'ambito della settimana della Memoria, sono stati organizzati nelle scuole. Tra quelli rimasti in programma si segnala, dal 28 gennaio al 1 febbraio, la mostra il Muro della Memoria, che viene allestita, nel Liceo Scientifico Statale Labriola al Municipio X e che prevede siano gli stessi studenti a fare da guida. Al Liceo Classico Dante Alighieri nel Municipio I, l’Assessora Giorgia Calò, tiene una lezione sull’uso dell’immagine nella propaganda antisemita dagli anni ’30 ai giorni nostri. Coinvolte anche le biblioteche. Tra i vari eventi ancora in programma vale la pena ricordare che, ill 30 gennaio alla Biblioteca Collina della Pace, i è stato organizzato "Passi nella Memoria", un incontro a cura dell’Assessorato alla Cultura del VI Municipio. In V Municipio, alla Casa della Cultura di via Casilina, il 27 si tiene un incontro conferenza sul tema delle donne, dei giovani e dei bambini nella Shoah, con proiezione del film "1938 – Diversi" di Giorgio Treves. A chiudere il 6 febbraio si segnala, al Teatro dell'Istituto Comprensivo Angelica Balabanoff (Municipio II) , un convegno con gli alunni partecipanti al Progetto sulla Memoria sul tema delle leggi razziali.