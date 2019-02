Campidoglio: ecco le attività per il Giorno del Ricordo

Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo con un programma di iniziative fino al 15 febbraio per ricordare tutte le vittime delle Foibe Istriane e dell’Esodo Giuliano-Dalmata.

Tra le diverse iniziative si segnala oggi, 8 febbraio, alla Casa del Ricordo l’iniziativa 10 febbraio - Il Giorno del Ricordo. La tragedia dell’esodo giuliano dalmata e delle foibe, una Conferenza commemorativa per ricordare la tragedia degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo.

Nella mattina di sabato 9 febbraio ci sarà la deposizione della corona all’Altare della Patria e nel pomeriggio la Cerimonia con la deposizione di una corona di alloro al Monumento in ricordo delle Vittime delle Foibe Istriane a largo Vittima delle Foibe Istriane, nel Municipio IX.

Alla Casa del Cinema proiezione di due film: La città dolente di Mario Bonnard e Cuori senza Frontiere di Luigi Zampa. Sarà inoltre presentata l'inchiesta sulla storia sociale e politica dell'Istria negli ultimi cinquant'anni: Istria. Il diritto della memoria di Anna Maria Mori. Ingresso libero.

Ancora sabato 9 al Liceo Scientifico Statale Enriques l’iniziativa Memoria è... Il dramma del confine orientale alla fine della II Guerra Mondiale. Le testimonianze del territorio. Sul territorio del Municipio Roma X vivono molti ex esuli giuliano-dalmati: l’incontro sarà l’occasione per rievocare, attraverso testimonianze dirette, il dramma da loro vissuto alla fine della guerra. Il confronto tra le generazioni animerà il dibattito e arricchirà tutti i partecipanti. Anche questo è un evento ad ingresso libero.

Domenica 10 ci sarà la VI edizione della Corsa del Ricordo con partenza ed arrivo a piazza Giuliani e Dalmati, organizzata da A.S.I. Roma (Associazioni sportive e sociali italiane).

Lunedì 11 febbraio nella Sala Protomoteca del Campidoglio la mattina ci sarà la cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, del Vicesindaco Luca Bergamo e dell’Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre. Interverrà tra gli altri la Presidente del Comitato Provinciale di Roma dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), professoressa Donatella Schürzel.

Sempre lunedì 11 il Municipio V, in collaborazione con alcuni istituti scolastici del territorio, ha organizzato delle Lezioni di Storia sul Giorno del Ricordo, dedicate alle scolaresche tese a ricostruire il contesto, nella succursale del Liceo Classico Benedetto da Norcia in via Anagni 24. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero, martedì 12 proiezione del video Il '900 dimenticato. Sempre martedì 12 alla Casa della Memoria Conferenza con proiezioni video Vivere in esilio, riservata alle scuole.

Martedì 12 al Liceo Statale Machiavelli, in Aula Magna a piazza Indipendenza, l’incontro L’esodo giuliano-dalmata: passato e futuro, appuntamento che farà riferimento al contesto storico e letterario dell’esodo giuliano-dalmata, con apertura alla realtà degli esuli giuliano-dalmati in Canada e in Italia. Ingresso libero.

L’Assessorato alla Scuola e Cultura del Municipio XI, venerdì 15 nel Quartiere Giuliano Dalmata, organizza un ciclo di visite guidate per gli istituti superiori del Municipio. Gli studenti saranno accompagnati da Marino Micich, Direttore dell’Archivio-Museo Storico di Fiume. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Archivio-Museo Storico di Fiume.

Le Biblioteche di Roma, tra l’altro, allestiscono vetrine tematiche (libri e dvd) consultabili durante l’orario di apertura delle biblioteche. Per conoscere l’elenco delle biblioteche che aderiscono all’iniziativa: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/10-febbraio-2019-giorno-del-ricordo/21017.

Venerdì 8 febbraio 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE AZZORRE (Via delle Azzorre 314)

Ore 8.10 – Iniziativa Parole e colori nella memoria

Lettura drammatizzata sul Giorno del Ricordo .

Iniziativa a cura dell’ Istituto Comprensivo Via delle Azzorre

PARTECIPAZIONE RISERVATA ALLA SCUOLA

Info : rmic84000a@istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO STATALE I. NEWTON (sede succursale, Via Olmata 4)

Ore 11.30 - Conferenza di Luigi Cajani Il confine orientale dell’Italia nel ‘900

Il professore affronterà l’argomento specifico del confine orientale dell’Italia nel ‘900, con particolare riferimento al periodo che va dall’Unità d’Italia agli anni ‘50, affrontando, nello specifico, sia la tematica degli opposti nazionalismi sia la problematica della trattazione di questi argomenti sui manuali di storia ad uso nei licei.

Iniziativa a cura del Liceo Scientifico Statale I. Newton

PARTECIPAZIONE RISERVATA ALLE CLASSI V

Info : rmps17000l@istruzione.it

CASA DEL RICORDO (Via di San Teodoro 72)

O re 16.30 - Iniziativa 10 febbraio - Il Giorno del Ricordo . La tragedia dell’esodo giuliano-dalmata e delle foibe

Conferenza commemorativa per ricordare la tragedia degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo . Ricordare per trasmettere valori di pace e solidarietà tra i popoli in Europa, senza dimenticare anche le pagine più tristi della storia nazionale italiana legata al confine orientale. Interverranno Giovanni Stelli (Presidente della Società di Studi Fiumani) , Donatella Sch ü rzel (Presidente A.N.V.G.D. – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Roma), Marino Micich (Direttore Archivio-Museo Storico di Fiume e Segretario Generale della Società di Studi Fiumani) e Gianclaudio de Angelini.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione per la cultura fiumana, istriana e dalmata nel Lazio.

Iniziativa a cura di A.N.V.G.D. - Comitato Provinciale di Roma e Società di Studi Fiumani

INGRESSO LIBERO

Info : A.N.V.G.D. - Comitato Provinciale di Roma , tel. 06.5916726, roma.anvgd@gmail.com; Società di Studi Fiumani, tel. 06.5923485, info@fiume-rijeka.it

Sabato 9 febbraio 2019

ALTARE DELLA PATRIA

Ore 9.15 - Deposizione di una corona di alloro presso il Sacello del Milite Ignoto (Altare della Patria), alla presenza della Sindaca e del Presidente dell’ A.N.V.G.D. – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Roma Donatella Schürzel .

PALAZZO DEL QUIRINALE

Ore 11.00 - Cerimonia commemorativa Giorno del Ricordo , alla presenza del Presidente dell’ A.N.V.G.D. – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Roma Donatella Schürzel e Associazioni.

LICEO SCIENTIFICO STATALE F. ENRIQUES (Parrocchia Santa Maria Stella Maris, Viale dei Promontori 113)

Ore 9.30 – Iniziativa Memoria è... Il dramma del confine orientale alla fine della II Guerra Mondiale. Le testimonianze del territorio

Sul territorio del Municipio Roma X vivono molti ex esuli giuliano-dalmati: l’incontro sarà l’occasione per rievocare, attraverso testimonianze dirette, il dramma da loro vissuto alla fine della guerra. Il confronto tra le generazioni animerà il dibattito e arricchirà tutti i partecipanti.

Iniziativa a cura del Liceo Scientifico Statale F. Enriques

INGRESSO LIBERO

Info : rmps090001@istruzione.it

CASA DEL CINEMA (Largo Marcello Mastroianni 1)

Ore 16.00/17.00/19.00 – Proiezioni Il Giorno del Ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo la Casa del Cinema propone, in collaborazione con la CSC -Cineteca Nazionale, due film tra documento storico e racconto di finzione, firmati dai grandi autori del cinema italiano: La città dolente di Mario Bonnard, Italia (1949), e Cuo ri senza frontiere di Luigi Zampa, Italia (1950). La sceneggiatura di La città dolente è firmata, insieme a Mario Bonnard, da Anton Giulio Majano, Federico Fellini e Aldo De Benedetti, mentre Cuori senza frontiere reca l'impronta di uno dei registi più tempestivi nel cogliere il senso storico dell'attualità, come Luigi Zampa.

In collaborazione con Rai Teche, verrà, inoltre, presentata l'inchiesta sulla storia sociale e politica dell'Istria negli ultimi cinquant'anni Istria. Il diritto della memoria di Anna Maria Mori (1997).

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con CSC - Cineteca Nazionale e Rai Teche.

Iniziativa a cura di Casa del Cinema

INGRESSO LIBERO

Info : tel. 06.423601, 06.42360552, 339.4395157, f.nigro@zetema.it, www.casadelcinema.it

MUNICIPIO ROMA IX

Ore 16.30 – Cerimonia con la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento in ricordo delle Vittime delle Foibe Istriane, Largo Vittime delle Foibe Istriane (Capolinea Laurentina Metro B), alla presenza di rappresentanti di Roma Capitale, della Regione Lazio e della Città Metropolitana.

A seguire, il Presidente del Municipio Roma IX inviterà i presenti a raggiungere a piedi il Cippo Carsico, Via Laurentina, per deporre una corona di alloro.

Domenica 10 febbraio 2019

VILLAGGIO GIULIANO DALMATA (partenza e arrivo a Piazza Giuliani e Dalmati )

Ore 9.00 – VI edizione della Corsa del Ricordo

La Corsa del Ricordo , organizzata dall’A.S.I. ROMA - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, con il patrocinio dell’A.N.V.G.D. – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Roma, prevede il raduno in Piazza Giuliani e Dalmati per la registrazione dei partecipanti e la gara competitiva (10 km) e non competitiva (5 km). Le iscrizioni avverranno entro le ore 8.30.

Iniziativa a cura di A.S.I. ROMA e A.N.V.G.D. - Comitato Provinciale di Roma

Info : A.S.I., tel. 339.1061947, www.corsadelricordo.it

MUNICIPIO ROMA X (piazza Giovanni da Segantini ad Acilia)

Ore 15.00 - Cerimonia di posizionamento di un cippo in memoria delle Foibe istriane e degli esuli Giuliano-Dalmati.

Iniziativa a cura del Municipio Roma X

Info : https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page

Lunedì 11 febbraio 2019

CAMPIDOGLIO (Sala della Protomoteca)

Ore 9:30 - Cerimonia commemorativa Giorno del Ricordo , alla presenza della Sindaca, del Vice Sindaco, dell’Assessore Baldassarre e del Presidente dell’ A.N.V.G.D. – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Roma Donatella Schürzel.

MUNICIPIO ROMA V ( Liceo Classico Benedetto da Norcia - succursale -, Via Anagni 24)

Ore 9.30 - Lezione di storia sul Giorno del Ricordo

I docenti di storia di alcuni istituti superiori del Municipio Roma V terranno una lezione tesa a ricostruire il contesto storico che, dalle persecuzioni fasciste (iniziate negli anni Venti) contro le popolazioni allogene e alloglotte, passando dall'invasione italo - tedesca della Jugoslavia il 6 febbraio 1941, condusse al massacro di un milione di jugoslavi (su 10 milioni di abitanti) e, dopo la fine della guerra, alle ingiustificate vendette consumate dall'esercito di liberazione jugoslavo sugli italiani (senza alcuna distinzione tra fascisti e antifascisti) di Trieste, dell'Istria e della Dalmazia, con il conseguente esodo. Durante la lezione verrà proiettato il documentario Il sorriso della patria , che racconta l'esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo. Immagini, schede e testimonianze sulla storia del confine orientale per gli studenti di oggi.

Iniziativa a cura del Municipio Roma V

PARTECIPAZIONE RISERVATA ALLE SCUOLE

Info : www.comune.roma.it/web/it/municipio-v.page, www.facebook.com/MunicipioRomaV/

LICEO STATALE T. MAMIANI (Viale delle Milizie 30)

Ore 11.15 – Iniziativa Riflettiamo sulle foibe

La classe V è stata invitata a informarsi sulla ricorrenza storica del 10 febbraio, Giorno del Ricordo . In classe si confronteranno posizioni e opinioni, inserendo il fatto storico nel suo contesto.

Iniziativa a cura del Liceo Statale T. Mamiani

PARTECIPAZIONE RISERVATA ALLA CLASSE V

Info : rmpc23000x@istruzione.it

Martedì 12 febbraio 2019

BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO (Via Monte Ruggero 39)

Ore 10.00 – proiezione del video Il '900 dimenticato

Iniziativa a cura di Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - Roma Capitale

INGRESSO LIBERO

Info : tel. 06.45460431, ennioflaiano@bibliotechediroma.it, ill.ennioflaiano@bibliotechediroma.it

CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA (Via di San Francesco di Sales 5)

Ore 10.00 - Conferenza con proiezioni video Vivere in esilio

Iniziativa per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda del confine orientale.

Iniziativa a cura dell’IRSIFAR - Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza

INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE

Info : tel. 06.6876543, irsifar@libero.it

LICEO STATALE NICCOLÓ MACHIAVELLI (Aula Magna, Piazza Indipendenza 7)

Ore 12.30 – Incontro L’esodo giuliano-dalmata: passato e futuro

L’iniziativa, presentata dal professore dell’Università di Toronto Konrad Eisenbicher e dalla giornalista Rosanna Turcinovich, specializzata in tematiche di confine, letteratura e cultura del territorio, farà riferimento al contesto storico e letterario dell’esodo giuliano-dalmata, con apertura alla realtà degli esuli giuliano-dalmati in Canada e in Italia.

Iniziativa a cura del Liceo Statale Niccoló Machiavelli

INGRESSO LIBERO

Info : RMIS026008@istruzione.it

MUNICIPIO ROMA XII (Sala Consiliare Caduti di Forte Bravetta, Via Fabiola 14)

Ore 15.30 - Commissione Municipale ad hoc

Convocazione di una Commissione Municipale ad hoc con l’intervento di Marino Micich, Direttore dell’Archivio-Museo Storico di Fiume .

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Archivio-Museo Storico di Fiume.

Iniziativa a cura del Municipio Roma XII

PARTECIPAZIONE RISERVATA ALLE CLASSI V DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL MUNICIPIO ROMA XII

Info : www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xvi.page

Venerdì 15 febbraio 2019

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LEON BATTISTA ALBERTI (Società di Studi Fiumani, Via Cippico Antonio 10)

Ore 9.00 - Percorso Alternanza Scuola Lavoro Una memoria dimenticata

Tutoraggio da parte degli studenti in alternanza degli alunni delle scuole in visita nel quartiere, e produzione da parte degli studenti di un depliant per un percorso museale all'aperto riguardante la memoria dell'esodo giuliano-dalmata.

Iniziativa a cura dell’ Istituto d’Istruzione Superiore Statale Leon Battista Alberti

PARTECIPAZIONE RISERVATA ALLE SCUOLE

Info : RMIS03900A@istruzione.it

MUNICIPIO ROMA XI (Quartiere Giuliano Dalmata)

Ore 9.15 e 11.30 – Visita guidata al Quartiere Giuliano Dalmata

Al fine di mantenere vivo il ricordo per continuare il cammino verso il consolidamento del rispetto nei confronti delle minoranze e della diversità di ogni tipo, l’Assessorato alla Scuola e Cultura del Municipio Roma XI organizza in occasione del Giorno del Ricordo un ciclo di visite guidate per gli istituti superiori del Municipio Roma XI nel Quartiere Giuliano Dalmata. Gli studenti, accompagnati da Marino Micich, Direttore dell’Archivio-Museo Storico di Fiume, il quale parlerà degli eventi storici che hanno portato le popolazioni giuliano - dalmate all’esodo, ricordando gli eventi noti come l’eccidio delle foibe, avranno modo di riflettere sulle conseguenze degli atti violenti e sulle cicatrici che essi generano nei popoli tutti, soffermandosi sulla contemporaneità dell’argomento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Archivio-Museo Storico di Fiume.

Iniziativa a cura del Municipio Roma XI

PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL MUNICIPIO ROMA XI

Info : tel. 06.69615224, 06.69615214,

roberta.olivanti@comune.roma.it, mariarosaria.porfido@comune.roma.it

SARÀ INOLTRE POSSIBILE VISITARE LE SEGUENTI VETRINE TEMATICHE

A cura di Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - Roma Capitale

INGRESSO LIBERO

BIBLIOTECA CASA DEI BIMBI (Via Libero Leonardi 153)

Mese di febbraio: lunedì - giovedì 9.00/19.00, venerdì 9.00/13.00, sabato (9 e 23 febbraio) 9.00/13:00

Info : tel. 06.45460381, casabimbi@bibliotechediroma.it, ill.casabimbi@bibliotechediroma.it

BIBLIOTECA CASA DEL PARCO (Via della Pineta Sacchetti 78, all'interno del Parco Regionale Urbano del Pineto, 30 m dal cancello sulla strada)

Mese di febbraio: lunedì 9.00/14.00, martedì - venerdì 9.00/17.00, sabato 9.00/13.00

Info : tel. 06.45460671, casadelparco@bibliotechediroma.it, ill.casaparco@bibliotechediroma.it

BIBLIOTECA CENTRALE RAGAZZI (Via San Paolo alla Regola 15/18)

Mese di febbraio: lunedì 13.00/19.00, martedì - mercoledì 9.00/19.00, giovedì 13.00/19 .00, venerdì 9.00/19.00, sabato 9.00/13.00

Info : tel. 06.45460390-396, ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it, centraleragazzi@bibliotechediroma.it

BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO (Via Monte Ruggero 39)

Dal 9 al 13 febbraio: lunedì 15.00/19.00, martedì - venerdì 9.00/19.00, sabato 9.00/13.00

Info : tel. 06.45460431, ennioflaiano@bibliotechediroma.it, ill.ennioflaiano@bibliotechediroma.it

BIBLIOTECA ENZO TORTORA (Via Nicola Zabaglia 27 b)

Mese di febbraio: lunedì 9.00/13.00 e 15.00/19.00, martedì - venerdì 9.00/19.00, sabato 9.00/13.00

Info : tel. 06.45460601, enzotortora@bibliotechediroma.it, ill.enzotortora@bibliotechediroma.it

BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (Via Federico Borromeo 67)

Mese di febbraio: lunedì - venerdì 9.00/19.00, sabato 9.00/13.00

Info: tel. 06.45460369-371, francobasaglia@bibliotechediroma.it, ill.francobasaglia@bibliotechediroma.it

BIBLIOTECA GOFFREDO MAMELI (Via del Pigneto 22)

Mese di febbraio: lunedì 15.00/19.00, martedì - venerdì 9.00/19.00, sabato 9.00/13.00

Info : tel. 06.45460541, goffredomameli@bibliotechediroma.it, ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it

BIBLIOTECA NELSON MANDELA (Via La Spezia 21)

Mese di febbraio: lunedì - venerdì 9.00/19.00, sabato 9.00/13.00

Info : tel. 06.45460341, nelsonmandela@bibliotechediroma.it, ill.nelsonmandela@bibliotechediroma.it

BIBLIOTECA SANDRO ONOFRI (Via Umberto Lilloni 39/45)

Mese di febbraio: lunedì 15.00/19.00, martedì - venerdì 9.00/19.00, sabato 9.00/13.00